Madre apuñala a un pitbull para salvar a su hija de un feroz ataque

La historia de una madre que apuñaló a un pitbull para salvar a su hija del feroz ataque de la mascota, traspasó las fronteras de los Estados Unidos (EEUU).

Jamie Morales, relató entre lágrimas que tuvo que elegir entre la vida del pitbull y su pequeña de un 1 año de edad luego que sus dos perros perdieran el control y atacaran a la menor.

Dos de los perros de la casa atacaron a la bebé y a sus hermanitos, quienes se encuentran internos por las múltiples heridas.

La madre de menor al ver que los perros no iban a desistir del feroz ataque, agarró un cuchillo y empezó a apuñalar el pitbull hasta matarlo.

“Vine a quitárselo de encima a mi hija… Era ni hijo o él, así que elegí a mi hija”, dijo la progenitora a los medios de comunicación.

Indicó que el animal no soltaba a la niña a pesar de los ruegos y los llamados de atención. “Hice los que tenía que hacer para protegerla. Porque no soltaba a mi hija, así que tuve que hacerlos, me hace sentir mal pero lo tuve que hacer”.

Según la madre, el feroz ataque duró unos cinco minutos, provocándole a la menor heridas en la pierna, cadera y hombro derecho. Se indicó que los animales mordieron a la madre en la cara y los brazos.

La familia explicó que los pitbull estuvieron con la familia desde que eran pequeños y jamás habían mostrado un comportamiento agresivo.

El perro que la madre apuñaló falleció por las heridas, mientras que la otra mascota se encuentra bajo control de las autoridades.