Madre abandona a niño de 7 años en un parque en medio de la lluvia

Argentina.- Un pequeño de 7 años de edad fue abandonado en un parque en medio de la lluvia y con una nota, informaron autoridades policiales.

Según el informe de los agentes que efectuaron el rescate, el menor fue dejado en el solitario lugar por su propia madre, argumentando que no tenía dinero para mantenerlo.

La policía al encontrar al pequeño en medio la lluvia y con una nota en su manos procedieron a trasladarlo a un centro asistencial para su respectivo chequeo médico.

Una ves realizadas las investigaciones se detalló que la progenitora tenía problemas mentales, razón por la cual había cometido el delito.

‘La mamá dio aviso de que lo iba a abandonar en ese lugar y lo dejó durante tres horas con el documento en la mano en el medio de la lluvia y una nota que decía que no lo podía mantener más’, manifestaron los agentes una vez realizadas las pesquisas.

El niño fue trasladado a un centro asistencial y su caso pasó a la fiscalía de la niñez para confirmar el estado de salud de la progenitora.

En Latinoamérica se han registrado varios casos de abandono de menores de edad por parte de sus padres.

En noviembre del 2020, la historia del pequeño identificado como Alfonso conmocionó las redes sociales luego que confesara que su padre y su madrastra lo abandonaron en plena madrugada porque ya no lo quería.

‘Ya no se sentían a gusto conmigo, ya no me querían’, dijo Alfonso al ser encontrado con una pijama y una mochila con un cereal, tortillas y un chocolate.