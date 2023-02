Madrasta prohíbe que el hijo de su pareja vaya a la boda y lo llama “duende de la entrepierna”

Reino Unido.- La historia de una madrastra que prohibió que el hijo de su pareja lo acompañara en la boda y lo llamó duende de la entrepierna ha generado indignación.

Según medios que replicaron la noticia, la mujer fue demasiado lejos al recalcarle a quien se convirtió en su esposo que su hijo era un error.

“Me voy a casar con él, no con su duende de la entrepierna”, dijo la mujer desatando la ira de los cibernautas que han esgrimido la pasividad del novio.

Además de atacarla a ella por su actitud agresiva en contra del hijo de su pareja, cientos se cuestionan cómo el padre puede permitirlo.

El medio británico Metro destacó que a la pequeña que llamó duende solo tiene 3 años de edad y es producto de una primera relación.

La historia comenzó cuando la mujer le preguntó a sus seguidores cómo hacía para que su pareja entendiera que no quería a la niña en su boda.

“¿Cómo le digo a mi prometido que no quiero a su hija en nuestra boda? Puse ‘sin niños’ en las invitaciones, así que pensé que entendería el punto, pero ¿sigue mencionando que ella está allí? Ella tiene 3 años. Me voy a casar con él, no con su duende de la entrepierna. Ese es su error, no el mío”, escribió.

Inmediatamente, los cometarios no se hicieron esperar calificándola de una persona fría y sin sentimientos.