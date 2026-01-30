Macaulay Culkin se despide de Catherine O’Hara con un emotivo mensaje

El actor Macaulay Culkin expresó públicamente su dolor por la pérdida de Catherine O’Hara, con quien compartió una relación cercana tras protagonizar juntos la icónica película Mi pobre angelito. A través de su cuenta de Instagram, Culkin publicó un mensaje cargado de afecto que conmovió a sus seguidores.

En su publicación, el actor recordó a O’Hara con palabras íntimas y nostálgicas, reflejando el profundo lazo que los unió más allá de la pantalla. El mensaje dejó ver no solo la admiración profesional, sino también el cariño personal que mantuvieron a lo largo de los años.

La relación entre ambos actores trascendió el ámbito laboral. En 2024, Catherine O’Hara acompañó a Culkin durante la ceremonia en la que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde se refirió a él de manera afectuosa y celebró su crecimiento personal y profesional.

La despedida de Culkin ha sido interpretada por muchos como un homenaje no solo a la destacada trayectoria de O’Hara en la comedia, sino también a la figura maternal que representó para él dentro y fuera del set. Su mensaje ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde fanáticos y colegas han recordado el legado y la calidez humana de la actriz.