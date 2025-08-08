Lyten adquirirá todos los activos restantes de Northvolt en Suecia y Alemania

Lyten, líder global en baterías de sulfuro de litio, anunció que ha suscrito acuerdos vinculantes para adquirir Northvolt Ett y Ett Expansion, Northvolt Labs, Northvolt Drei y toda la propiedad intelectual restante de Northvolt.

Estos activos recientemente adquiridos se sometieron a una valuación previa de aproximadamente 5000 millones de dólares e incluyen 16 GWh de capacidad de producción operativa de baterías y más de 15 GWh en construcción.

Lyten expresó interés en la adquisición adicional de Northvolt Six en Quebec (Canadá).

Lyten proyecta reanudar las operaciones en Northvolt Ett y Northvolt Labs tras el cierre de la transacción, que se financia completamente con inversiones de capital.

SAN JOSÉ (California), ESTOCOLMO y HEIDE (Alemania)--(BUSINESS WIRE)--Lyten, líder global en baterías de sulfuro de litio, anunció hoy que ha suscrito un acuerdo vinculante para adquirir los activos restantes de Northvolt en Suecia y Alemania. Esta adquisición incluye Northvolt Ett y Ett Expansion (Skellefteå, Suecia), Northvolt Labs (Västerås, Suecia), and Northvolt Drei (Heide, Alemania). Además, Lyten adquirirá toda la propiedad intelectual restante de Northvolt, y varios miembros del equipo ejecutivo actual de Northvolt se incorporarán a Lyten. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados por ninguna de las partes.









“Este es un momento de definiciones para Lyten”, afirmó Dan Cook, director ejecutivo y cofundador de Lyten. “La misión de Lyten es ser el proveedor líder de baterías y sistemas de almacenamiento de energía ecológicos de fabricación y origen local, tanto en América del Norte como en Europa. La adquisición de los activos de Northvolt incorpora las instalaciones y el talento sueco para acelerar varios años esa misión, justo en el momento donde la demanda por las baterías de sulfuro de litio de Lyten está creciendo exponencialmente para hacer posible la independencia energética, la seguridad nacional y las necesidades de los centros de datos de IA”.

En total, la adquisición de Lyten incluye activos valuados en aproximadamente 5000 millones de dólares, incluidos 16 GWh de capacidad de producción de baterías existentes y más de 15 GWh de capacidad en construcción, la infraestructura y los planes de escalar más de 100 GWh, y el centro de investigación y desarrollo de baterías (Västerås) más grande y avanzado en Europa.

Lyten planea recontratar a una gran parte de la fuerza laboral previamente despedida en estas plantas y evaluará las necesidades de personal en cada lugar. La empresa considera que retener la experiencia local tiene un valor sustancial, y asume el compromiso de generar oportunidades de empleo a largo plazo cuando reanude y escale las operaciones.

Ebba Busch, vice primer ministra de Suecia, señaló: “La adquisición por parte de Lyten de los activos de Northvolt es un triunfo para Suecia, para los exempleados de Northvolt y para posicionar al país como clave para la independencia energética de Europa. Venimos trabajando codo acodo con el síndico y con Lyten para apoyar totalmente este acuerdo, y estamos muy entusiasmados por el trabajo con Lyten con vistas a futuro para hacer realidad el inmenso potencial de estos activos”.

Esta adquisición se financia completamente a través de inversiones de capital de inversores privados en Lyten. Las transacciones están sujetas a las correspondientes aprobaciones de los gobiernos de Suecia y Alemania y de los organismos europeos. Lyten espera que las adquisiciones se cierren en el último trimestre del año.

Anteriormente, Lyten anunció la adquisición de otros tres activos de Northvolt.

En noviembre de 2024, Lyten adquirió la planta de fabricación de baterías Cuberg de Northvolt en California.

A principios de julio, Lyten anunció la adquisición de Northvolt Dwa, la planta de fabricación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), ubicada en Gdansk (Polonia). Se espera que esta adquisición se cierre en agosto de 2025.

Y a fines de julio, Lyten adquirió la cartera de productos y propiedad intelectual de BESS de Northvolt.

Lyten planea reanudar de inmediato las operaciones en Skellefteå (Ett) y Västerås (Labs) tras el cierre de la transacción, y la colaboración con los grandes clientes anteriores de Northvolt está avanzando de forma constructiva. Lyten planea reanudar de inmediato las operaciones en Northvolt Dwa tras el cierre de la transacción para satisfacer la demanda en rápido crecimiento de BESS de Lyten en más de 20 países.

En Northvolt Drei, Lyten está trabajando junto con Northvolt y el gobierno alemán para continuar el programa, con el objetivo de establecer una planta de fabricación de baterías cerca de Heide, en Schleswig-Holstein, con 15 GWh de capacidad inicial.

Lyten también se ha trazado el objetivo de intentar adquirir Northvolt Six en Quebec (Canadá), que está construyendo una planta de fabricación de baterías fase 1 de 15 GWh. Lyten está haciendo avanzar activamente las negociaciones con Northvolt North America, el gobierno de Canadá, el gobierno de Quebec y otras partes interesadas locales.

“La demanda de baterías fabricadas en Europa y América del Norte está en permanente crecimiento”, agregó Lars Herlitz, presidente y cofundador de Lyten. “La combinación de los activos de fabricación de clase mundial y la energía limpia de bajo costo de Northvolt, la tecnología de baterías de sulfuro de litio líder a nivel mundial de Lyten y la cadena de suministro de materiales de baterías fabricadas en los Estados Unidos de Lyten crea la fórmula perfecta para cumplir las ambiciones de fabricación de baterías en Europa y América del Norte”.

Actualmente, Lyten fabrica baterías de sulfuro de litio en Silicon Valley y las vende comercialmente en los mercados de defensa y drones de rápido crecimiento. Además, Lyten está preparando el lanzamiento de sus baterías de sulfuro de litio en la estación espacial internacional en los próximos meses y tiene proyectos por varios miles de millones de dólares de BESS alimentados con sulfuro de litio.

“Lyten es líder en el sector de almacenamiento de energía. En un contexto donde la energía se está convirtiendo en una prioridad de seguridad nacional. desde los centros de datos hasta las microrredes, es un orgullo ayudar a asegurar una transformación sostenible de la infraestructura y la economía de datos de Alemania”, indicó Sem M. Köksal, asesor de Lyten y director ejecutivo de Gsl Holding GmbH.

El síndico, Lyten y Northvolt realizarán una conferencia de prensa en Skellefteå el viernes 8 de agosto a las 10:30 a. m. (hora central europea) para compartir más información sobre la transacción. La conferencia de prensa se transmitirá en vivo en https://www.youtube.com/live/YD7Amj0Ifp0.

Acerca de Lyten

Fundada en 2015, Lyten es una empresa de aplicaciones de supermateriales que ha recibido más de 625 millones de dólares en inversiones de capital y ha asegurado cartas de intención por 650 millones de dólares en financiación del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos. Lyten ha diseñado una plataforma de materiales patentada, llamada Lyten 3D Graphene, que utiliza para construir productos descarbonizantes de mayor rendimiento y menor costo, incluida su batería de sulfuro de litio de próxima generación. La sede central corporativa de Lyten se encuentra en San José (California), mientras que sus oficinas europeas están en Luxemburgo.

La empresa posee más de 540 patentes otorgadas o en trámite, y actualmente tiene operaciones de fabricación activas en San José (California). En noviembre de 2024, Lyten anunció la adquisición de la planta de fabricación de baterías de Northvolt en San Leandro (California) para escalar la producción y satisfacer la demanda de baterías fabricadas en los Estados Unidos. En 2024, Lyten anunció su integración con el vehículo eléctrico Halcyon Concept de Chrysler y la selección de los productos de sulfuro de litio de Lyten para la demostración en órbita a bordo de la estación espacial internacional, cuyo lanzamiento está programado para fines de 2025. Lyten vende comercialmente sus productos de sulfuro de litio en el mercado de defensa y drones de rápido crecimiento.

Lyten fue nombrada la octava empresa de energía más innovadora y una de las principales empresas de tecnología ecológicas de los Estados Unidos por la revista Time en 2024 y 2025, además de integrar el listado de las principales 100 empresas de seguridad nacional de Silicon Valley Defense Journal entre 2023 y 2025.

