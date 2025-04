Lyft se expande en Europa y diversifica su negocio con la adquisición de FREENOW

Lyft refuerza su posicionamiento para crecer en un mercado atractivo gracias a la sólida presencia de FREENOW, centrada en el servicio de taxis y con un profundo conocimiento local.

Juntas, las compañías operarán en 11 países: nueve en Europa, Estados Unidos y Canadá.

SAN FRANCISCO y HAMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Lyft, Inc. (Nasdaq: LYFT), una de las principales plataformas de movilidad a demanda, ha anunciado hoy el acuerdo definitivo para la adquisición de FREENOW, una de las aplicaciones de movilidad más importantes de Europa con un modelo de negocio centrado en el servicio de taxis, a BMW Group y Mercedes-Benz Mobility por un importe aproximado de 175 millones de euros o 197 millones de dólares* en efectivo. FREENOW continuará operando de manera independiente, manteniendo a su actual equipo directivo y a todos sus empleados, con el objetivo de seguir impulsando su crecimiento en 9 países y más de 150 ciudades de Irlanda, Reino Unido, Alemania, Grecia, España, Italia, Polonia, Francia y Austria. Está previsto que la operación se cierre en la segunda mitad de 2025, una vez cumplidas las condiciones habituales para este tipo de transacciones.





Lyft ha encontrado en FREENOW un socio clave para acelerar de forma inmediata su plan de crecimiento, generar nuevas oportunidades para sus socios y mejorar la experiencia de conductores y usuarios. Esta operación representa la expansión internacional más relevante de Lyft fuera de Norteamérica, duplicando prácticamente su mercado total hasta superar los 300.000 millones de trayectos anuales. Se espera que las reservas brutas se incrementen hasta los 1.000 millones de euros anuales, diversificando las fuentes de ingreso y apoyando los objetivos plurianuales de la compañía.

“Estamos en un camino ambicioso para construir la mejor plataforma de movilidad del mundo, totalmente centrada en el cliente, y nuestra entrada en Europa es un paso clave dentro de nuestra estrategia de crecimiento,” afirmó David Risher, CEO de Lyft. “Hemos encontrado en FREENOW al socio perfecto y estamos convencidos de que tenemos mucho que aprender de su equipo. El enfoque local de FREENOW refleja los valores de Lyft y encarna nuestro propósito: servir y conectar a las personas.”

FREENOW aporta una sólida experiencia en el sector del taxi en Europa y una estrecha relación con reguladores, sindicatos y operadores de flotas en cada uno de los países en los que opera. Lyft, por su parte, aporta una experiencia de primer nivel en plataformas de movilidad y funcionalidades centradas en el cliente. Los modelos de negocio son complementarios y, juntos, atenderán a más de 50 millones de usuarios anuales, con planes para ofrecer una mejor experiencia de producto, mejorar los niveles de servicio, reforzar las capacidades de gestión de flotas y generar mayores oportunidades a nivel global para socios actuales y futuros.

En Europa, el negocio de agregación de taxis es sólido y está en pleno crecimiento. Aproximadamente el 50 % de las reservas de taxis en Europa todavía se realizan de forma offline, pero los clientes demandan cada vez más la posibilidad de hacer sus reservas online. FREENOW está en una posición ideal para aprovechar esa oportunidad. FREENOW es la plataforma de taxis líder en varias de las principales ciudades europeas, incluidas Dublín, Londres, Atenas, Berlín, Barcelona, Madrid y Hamburgo. En 2024, los taxis representaron aproximadamente el 90 % de las reservas brutas de FREENOW y seguirán siendo el pilar fundamental de su negocio.

“Unir fuerzas con Lyft es un paso muy importante para FREENOW y marca el comienzo de una nueva y ambiciosa etapa, en la que reforzaremos nuestro papel como referente en la movilidad en Europa,” afirmó Thomas Zimmermann, CEO de FREENOW. “La sólida trayectoria de Lyft, con un enfoque claro en el cliente, encaja perfectamente con nuestras profundas raíces en el sector del taxi. Juntos, vamos a superar los límites y a elevar las expectativas de los conductores de taxi y usuarios en todo el continente. Estamos al lado del sector y seguimos siendo un socio orgulloso de las comunidades locales. Esta colaboración consiste en unir nuestras fortalezas, aprender mutuamente y escalar aquello que mejor funciona. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros anteriores accionistas por su confianza y su colaboración a lo largo de todos estos años.”

La adquisición estratégica está alineada con la política de asignación de capital de Lyft, basada en una gestión disciplinada e inversiones en oportunidades de crecimiento atractivas, siempre con un fuerte enfoque en el cliente. Este anuncio se produce tras un año récord para Lyft en 2024, en el que la compañía alcanzó niveles de servicio líderes en el sector durante el cuarto trimestre, registró cifras históricas en reservas brutas, logró rentabilidad según las normas GAAP y generó el mayor flujo de caja de su historia.

Lo que está por venir

La experiencia del usuario de FREENOW se mantiene intacta. Con el tiempo se irán incorporando nuevos beneficios tanto para los conductores como para los pasajeros de la plataforma.

Para los conductores, en muchos mercados, esto significará una mayor transparencia en torno a sus ingresos, como saber cuándo esperar incentivos o disponer de información en tiempo real sobre los mejores momentos para conducir. Para los pasajeros, las mejoras podrían incluir precios más consistentes, asignaciones de vehículos más rápidas y la incorporación de nuevas funcionalidades y modos de viaje.

Además, ambas compañías trabajarán en la integración de sus plataformas, con el objetivo de que los usuarios puedan utilizar cualquiera de las dos aplicaciones de forma sencilla a ambos lados del Atlántico, ya sea en Norteamérica o en Europa.

*197 millones de dólares calculados en el tipo de cambio EUR/USD en el día de la firma.

Asesores

Guggenheim Securities, LLC actúa como asesor financiero de Lyft, mientras que Baker McKenzie es su asesor legal. Por su parte, Lazard actúa como asesor financiero de BMW Group y Mercedes-Benz Mobility, y DLA Piper es su asesor legal.

Presentación para inversores

Las compañías han publicado una presentación con información general sobre la operación, disponible en la sección de relaciones con inversores de Lyft en: https://investor.lyft.com.

Lyft celebrará una conferencia con inversores en mayo, con motivo de la presentación de sus resultados del primer trimestre de 2025.

Sobre Lyft

Ya sea en un trayecto cotidiano o en un viaje que lo cambia todo, en Lyft nos mueve nuestro propósito: servir y conectar. Lyft se fundó en 2012 como una de las primeras comunidades de viajes compartidos en Estados Unidos y, a día de hoy, está disponible en Estados Unidos y Canadá. Desde entonces, millones de conductores han elegido generar ingresos a través de miles de millones de viajes. Lyft ofrece en una sola aplicación servicios de viajes compartidos, bicicletas y patinetes, para un mundo más conectado y con soluciones de transporte accesibles para todos.

Sobre FREENOW

FREENOW es la aplicación de multimovilidad de Europa con el servicio de taxi como eje central, y está disponible en 9 mercados europeos y más de 150 ciudades. Sus usuarios pueden acceder a diversos servicios de movilidad en una única aplicación, incluidos taxis, coches compartidos, alquiler de coches, motocicletas eléctricas, bicicletas, patinetes y transporte público. FREENOW colabora con numerosas marcas de movilidad y agrega su oferta con el objetivo de hacer la movilidad urbana más eficiente y sostenible sin añadir nuevos vehículos a las calles.

