Lyft se expande a nivel mundial: completada la adquisición de FREENOW

SAN FRANCISCO & HAMBURGO, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Lyft, Inc. (Nasdaq: LYFT) ha anunciado hoy el cierre de la adquisición de FREENOW, creando así una de las principales aplicaciones de multimovilidad a nivel mundial.









La misión de Lyft es servir y conectar. Unidos por valores compartidos y un firme compromiso con el cliente, Lyft y FREENOW unen fuerzas para aprovechar la increíble oportunidad de duplicar el mercado actual de Lyft hasta alcanzar más de 300.000 millones de trayectos anuales.

Desde principios de 2024, la aplicación de Lyft fue abierta 4,6 millones de veces en los mercados donde opera FREENOW.

En este mismo periodo, la aplicación de FREENOW fue abierta 1,2 millones de veces en los mercados donde opera Lyft.

"Cada conversación que he tenido con los taxistas que usan la aplicación de FREENOW y con los miembros del equipo de FREENOW me ha recordado por qué estamos uniendo fuerzas: para llevar lo mejor de cada compañía a la otra", afirmó David Risher, CEO de Lyft. "Esto no se trata solo de hacer crecer nuestro negocio, sino también servir y conectar a personas en todo el mundo".

"No solo vamos a mantener lo que hace especial a FREENOW - nuestras buenas relaciones en toda Europa - sino que además lo vamos a amplificar", comentó Thomas Zimmermann, CEO de FREENOW. "Con la plataforma y los recursos de Lyft podremos innovar más rápido y ofrecer una experiencia aún mejor a taxistas, pasajeros y aliados locales".

Qué está por venir para los usuarios

Oferta de bienvenida con hasta un 50% de descuento en el primer viaje: desde hoy y hasta finales de 2025, tanto los usuarios de Lyft como los de FREENOW en Europa recibirán una oferta de bienvenida en su primer trayecto cuando viajen al otro lado del Atlántico y usen la otra app. Apoyo para usuarios de FREENOW en EE.UU. y Canadá: cuando los usuarios de FREENOW abran la app en Estados Unidos y Canadá, esta les sugerirá que se descarguen la app de Lyft. Apoyo para usuarios de Lyft en Europa: cuando los usuarios de Lyft abran la app en alguna de las 180 ciudades de FREENOW en nueve países europeos, esta le sugerirá que se descarguen la app de FREENOW.

Beneficios tarjetas Chase: los titulares de tarjetas de crédito acumularán puntos automáticamente en sus trayectos en Europa y Reino Unido cuando paguen con su tarjeta Chase.

los titulares de tarjetas de crédito acumularán puntos automáticamente en sus trayectos en Europa y Reino Unido cuando paguen con su tarjeta Chase. Mejor experiencia para el usuario: en los próximos meses, los usuarios europeos disfrutarán de precios más consistentes, servicios más rápidos, nuevas funciones y, en algunos mercados, nuevas modalidades de transporte.

Qué está por venir para los taxistas

Más usuarios, más trayectos: con los usuarios de Lyft teniendo una app favorita en Europa, los taxistas europeos pueden esperar un aumento en el volumen de trayectos, y viceversa para los conductores en Norteamérica.

con los usuarios de Lyft teniendo una app favorita en Europa, los taxistas europeos pueden esperar un aumento en el volumen de trayectos, y viceversa para los conductores en Norteamérica. Compromiso con los taxis en Europa: aunque alrededor del 50% de las reservas de taxis en Europa todavía se realizan offline , la demanda de reservas online sigue creciendo. Lyft se compromete a fortalecer el liderazgo de FREENOW en la industria del taxi, respaldado por décadas de alianzas de confianza con más de 150.000 conductores, así como con reguladores, ciudades, asociaciones y operadores de flotas.

aunque alrededor del 50% de las reservas de taxis en Europa todavía se realizan , la demanda de reservas online sigue creciendo. Lyft se compromete a fortalecer el liderazgo de FREENOW en la industria del taxi, respaldado por décadas de alianzas de confianza con más de 150.000 conductores, así como con reguladores, ciudades, asociaciones y operadores de flotas. Los conductores en EE.UU. prefieren Lyft: en Estados Unidos, desde el segundo trimestre de 2025, Lyft ha registrado una diferencia de 29 puntos porcentuales en la preferencia de los conductores frente a su principal competidor.

Qué está por venir para ambas compañías

Ambos equipos trabajarán juntos para integrar lo mejor de ambas compañías en el ecosistema global de Lyft. Todo esto estará impulsado por la misión de la compañía y su continuo compromiso con el cliente para beneficiar tanto a pasajeros como a taxistas.

Thomas Zimmermann, CEO de FREENOW, y su equipo directivo reportará a Jeremy Bird, EVP of Driver Experience en Lyft. Los directores generales de FREENOW en cada país continuarán liderando estratégicamente las operaciones en Irlanda, el Reino Unido, Alemania, Grecia, España, Italia, Polonia, Francia y Austria.

"A medida que nos expandimos internacionalmente, nuestro compromiso con el cliente no cambia. Esta es una de las claves que hizo que FREENOW encajara tan bien", afirmó Jeremy Bird, Vicepresidente Ejecutivo de Experiencia del Conductor de Lyft. "Nuestro enfoque de cara a la integración se centra en respetar lo que hace que FREENOW tenga éxito: un equipo con talento, las necesidades únicas de cada mercado local y las relaciones con los propietarios de flotas, los taxistas y los pasajeros de todo el continente. Al aprovechar y explotar estas fortalezas, estamos sentando las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo y una mejor experiencia tanto para taxistas como para pasajeros".

Los equipos de Lyft y FREENOW comenzarán a trabajar juntos para lanzar nuevas funciones para pasajeros y conductores en todo el mundo.

La adquisición no afectará los resultados financieros del segundo trimestre de Lyft.

Nueva huella global

En total, Lyft ofrece servicios de transporte compartido y taxi en 11 países y casi 1.000 ciudades, y apoya operaciones de bicicletas eléctricas compartidas a través de Lyft Urban Solutions en 16 países y más de 86 ciudades. Desde abril de 2025:

Lyft introdujo el transporte compartido en Puerto Rico y amplió su presencia en Canadá con la incorporación de ciudades en Quebec.

Lyft Urban Solutions expandió sus operaciones de bicicletas compartidas a Miami, Florida, y en Bilbao y Rivas, España.

Tras expandirse a 30 nuevas ciudades en 4 países de Europa, FREENOW está ahora disponible en más de 180 ciudades.

Sobre Lyft

Ya sea para un trayecto diario o para un viaje que lo cambia todo, Lyft se guía por su misión: servir y conectar. Fundada en 2012, Lyft se ha convertido en una plataforma global de movilidad que ofrece viajes de coche compartido, taxis, vehículos de alquiler con conductor, coches compartidos, bicicletas y patinetes en América del Norte y Europa. Lyft opera en 11 países y en casi 1.000 ciudades, y su división Lyft Urban Solutions da soporte a sistemas de bicicletas compartidas en 16 países y más de 86 ciudades. Hoy en día, millones de conductores han elegido ganar dinero a través de miles de millones de trayectos, ayudando a crear un mundo más conectado, con transporte para todos.

FREENOW by Lyft es la aplicación de taxis líder en Europa, que ofrece una amplia gama de opciones de multimovilidad. A través de FREENOW, los pasajeros pueden acceder a diversos servicios de movilidad desde una sola app, incluyendo taxis, coches compartidos, alquiler de coches, patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, motos eléctricas y transporte público.

