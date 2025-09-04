Luna de Sangre, el evento celestial que durará 82 minutos 

La Luna de Sangre se verá el 7 de septiembre y promete cautivar a millones de personas en Asia y Australia y otras regiones.

El evento, conocido científicamente como eclipse lunar total, teñirá nuestro satélite de un intenso tono rojizo debido a fenómenos atmosféricos.

Según astrónomos consultados, el eclipse total se desarrollará en la madrugada del 7 de septiembre de 2025.

Serán más de 1 hora y 20 minutos de máximo esplendor, en la llamada “mega Luna de Sangre”, ofreciendo un espectáculo visible a simple vista para quienes se encuentren en América Central, Sudamérica y el Caribe

Consejos para observar el eclipse total de luna sangrienta

Observar el eclipse lunar del 7 de septiembre no requiere instrumentos especiales, pero hay recomendaciones que pueden mejorar la experiencia.

Lo ideal es buscar un lugar abierto, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades.

El mejor momento para ver el tono rojizo será durante la totalidad del eclipse, cuando la Luna esté más baja en el horizonte.

No se necesita protección visual, a diferencia de los eclipses solare, pero sí se recomienda llevar ropa cómoda y, si es posible, binoculares para una visión ampliada.

Fotógrafos y entusiastas podrán capturar imágenes impresionantes, siempre usando trípode y preparándose para exposiciones largas.

Se espera que este evento astronómico despierte la curiosidad y la pasión por la ciencia en la región.