Lula da Silva califica de incivilizado a Donald Trump tras la aplicación del 50% de aranceles 

Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos atraviesan momentos de tensión luego que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticara abiertamente a Donald Trump por la imposición de nuevos aranceles a productos brasileños.

“Sus actitudes anticivilizatorias crean problemas donde no existían”, afirmó Lula durante una rueda de prensa, manifestando su preocupación por el impacto que estas tarifas tendrán en la economía de Brasil.

Lula critica a Trump por aranceles a Brasil y sostiene que las recientes decisiones de la administración estadounidense no solo afectan los intereses brasileños, sino que también generan incertidumbre en el panorama del comercio internacional.

Entre los sectores que se verán más perjudicados figuran el acero y el aluminio, áreas clave de la economía brasileña que dependen en gran medida de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Impacto económico de los nuevos aranceles para Brasil

Expertos en comercio internacional destacan que la imposición de aranceles puede provocar una caída en las exportaciones brasileñas, afectando miles de empleos y la estabilidad macroeconómica del país sudamericano.

Además, la respuesta de Lula pone de manifiesto la tensión creciente entre ambas potencias, lo que podría repercutir en futuras negociaciones bilaterales.

Este tipo de medidas proteccionistas ya han sido objeto de debate en otros contextos, como ocurrió con las sanciones aplicadas a China años atrás, generando una cadena de reacciones en los mercados globales.