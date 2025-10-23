Lula asegura tener la energía de sus 30 años para una nueva batalla electoral 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que participará como candidato en las elecciones presidenciales de 2026, una noticia que ha generado múltiples reacciones en el escenario político sudamericano.

La palabra clave “Lula da Silva candidatura 2026” ya resuena con fuerza, luego de que el mandatario afirmara tener “la misma energía que tenía a los 30 años”.

Esta afirmación, realizada durante una entrevista reciente, reavivó el debate sobre el futuro político del país más grande de Sudamérica.

Lula, quien ya fue presidente entre 2003 y 2010, y retornó al poder en 2023, aseguró que no descarta buscar la reelección y que su edad no representa una desventaja. De esta manera, su candidatura promete polarizar y dinamizar nuevamente el panorama electoral.

“Voy a cumplir 80 años, pero pueden estar seguros que tengo la misma energía que tenía a los 30”, dijo el presidente brasileño.

El regreso de Lula: contexto y reacciones en Brasil

La confirmación de Lula da Silva ocurre en un ambiente marcado por divisiones políticas y desafíos económicos. Analistas señalan que la “candidatura presidencial de Lula en 2026” podría significar tanto continuidad de sus políticas sociales como el retorno de fuertes debates entre el oficialismo y la oposición.

Sectores sociales a favor resaltan sus logros en reducción de pobreza, mientras otros advierten riesgos de concentración de poder.

El presidente cuenta, además, con el respaldo de una base electoral sólida, que ha sido clave en sus victorias anteriores, pero también enfrenta el reto de convencer a nuevos votantes y enfrentar críticas sobre su gestión.