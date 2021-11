Luis Zelaya votará por Xiomara Castro por principios cívicos, morales y cristianos

Honduras.- El líder liberal y excandidato presidencial, Luis Zelaya, confirmó que votará por la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, por principios cívicos, morales y cristianos.

“Lo siento, por primera vez no votaré por el candidato de mi partido (Yani Rosenthal), no lo haré por principios cívicos, morales y cristianos“, dijo Zelaya sobre su decisión electoral.

Las declaraciones del dirigente liberal y expresidente de esa fuerza política se dan a pocos días que líderes promitentes se unieran a la candidatura de Xiomara.

Luis Zelaya, confirmó que votará por la candidata de oposición en una filmación publicada el martes en horas de la noche.

Con el video, el expresidenciable pide a sus seguidores darle el voto de confianza a Xiomara por principios cívicos, morales y cristianos.

Su argumento los sustenta en la necesidad de que se pueda gobernar el país sin vínculos de narcotráfico, ni corrupción.

Lo anterior, ante los marcados señalamientos y acusaciones en contra de líderes nacionalistas, incluido el actual presidenciable, Nasry Asfura.

Luis Zelaya, en una entrevista radial, reiteró su decisión de votar de manera consciente por principios cívicos, morales y cristianos.

Según el líder liberal, hasta la fecha Xiomara Castro no ha sido mencionada ni en actos de corrupción, ni por tener vínculos con el narcotráfico.

“No he visto acusaciones, ni señalamientos contra ella. No le he visto vínculos con narcos”, dijo en tono enfático Zelaya.

A mis amigos, simpatizantes, líderes y correligionarios liberales de todo el país, pero sobretodo al pueblo hondureño que quiere genuinamente sacar al @PNH_oficial del poder les digo: Sé con quién debo unirme, porqué debo hacerlo y cuándo hacerlo.

Honduras siempre primero! 🇭🇳🇦🇹 pic.twitter.com/xpBw45EyMe — Luis Zelaya (@luiszelaya_hn) October 19, 2021

No es el primer líder político que decide unirse a Libre para sacar del poder al Partido Nacional y terminar con años de latrocinio en contra del pueblo hondureño.

El Partido Salvador de Honduras y la candidatura independiente del comunicador Milton Benítez también le apostaron a una alianza por principios democráticos y morales.

“Sé con quién debo unirme, porque debo hacerlo y cuándo hacerlo. Honduras siempre primero”, concluyó en su posteo al invitar a sus seguidores a votar por Xiomara Castro.