Luigi Mangione regresa a la Corte: abogados intentan que se desestimen pruebas claves 

La fiscalía indicó que podría citar a más de dos docenas de testigos en total. Se espera que la audiencia dure varios días.

luigi mangione Foto: Shutterstock
  • Jacqueline Alvarenga | 02-12-2025.8:40 am.

Las autoridades estadounidenses dieron un giro al caso con la última audiencia Luigi Mangione, en la que se revelaron detalles clave sobre la investigación y los cargos que enfrenta este empresario italiano-estadounidense.

El proceso judicial capta atención internacional, ya que la Fiscalía presentó nueva evidencia relevante, según agencias y medios locales.

¿Qué se sabe de los cargos y la investigación?

Durante la audiencia celebrada en un tribunal federal, se expusieron documentos y testimonios que podrían definir el futuro de Mangione. Entre los cargos, figuran presuntos delitos financieros y asociación ilícita en operaciones trasnacionales, según informes periodísticos.

El fiscal principal presentó información sobre transferencias de dinero consideradas sospechosas y se adelantó la posibilidad de nuevas imputaciones en las próximas semanas.

Mientras tanto, la defensa de Luigi Mangione sostiene que las acusaciones carecen de sustento y promete aportar pruebas en contra de la narrativa presentada por la Fiscalía.

La jueza del caso, por su parte, programó una revisión detallada de las pruebas y estableció una próxima audiencia para enero de 2026.

La opinión pública continúa expectante, ya que se anticipa que el juicio de Mangione podría sentar precedentes para futuras investigaciones financieras internacionales.

