Luigi Mangione regresa a la Corte: abogados intentan que se desestimen pruebas claves 

Las autoridades estadounidenses dieron un giro al caso con la última audiencia Luigi Mangione, en la que se revelaron detalles clave sobre la investigación y los cargos que enfrenta este empresario italiano-estadounidense.

El proceso judicial capta atención internacional, ya que la Fiscalía presentó nueva evidencia relevante, según agencias y medios locales.

¿Qué se sabe de los cargos y la investigación?

Durante la audiencia celebrada en un tribunal federal, se expusieron documentos y testimonios que podrían definir el futuro de Mangione. Entre los cargos, figuran presuntos delitos financieros y asociación ilícita en operaciones trasnacionales, según informes periodísticos.

El fiscal principal presentó información sobre transferencias de dinero consideradas sospechosas y se adelantó la posibilidad de nuevas imputaciones en las próximas semanas.

Mientras tanto, la defensa de Luigi Mangione sostiene que las acusaciones carecen de sustento y promete aportar pruebas en contra de la narrativa presentada por la Fiscalía.

La jueza del caso, por su parte, programó una revisión detallada de las pruebas y estableció una próxima audiencia para enero de 2026.

La opinión pública continúa expectante, ya que se anticipa que el juicio de Mangione podría sentar precedentes para futuras investigaciones financieras internacionales.