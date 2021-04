Lugares donde puedes vacunarte sin necesidad de realizar una cita en el sur de la Florida

Para los ciudadanos que tengan problema para conseguir una cita para recibir una dosis de las vacunas, aprobadas por la FDA, contra el coronavirus en el sur de la Florida. Aquí una lista de los lugares donde puedes ir a vacunarte sin necesidad de realizar una cita.

Si ya has intentado reservar un cupo y no has tenido éxito. Existen varias ubicaciones en Miami-Dade y Broward en donde no se necesita una cita para recibir la vacuna, por lo que las personas interesadas pueden prensetarse en lugar, hacer fila y esperar para recibir su dosis.

Cabe destacar que no es necesario vacunarse en el condado donde vive, sin embargo es necesario llevar una prueba de residencia en Florida como: una licencia de conducir.

Otras cosa que pueden ser importantes a la hora de ir a un centro de vacunación son:

Las personas mayores de 16 años pueden recibir la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por Pfizer

Las personas mayores de 18 años también pueden recibir las vacuna desarrollada por Moderna y la desarrollada por Johnson & Johnson

Los adolescentes de 16 y 17 años deberán mostrar prueba de su edad ya sea por: licencia de conducir, certificado de nacimiento, pasaporte vigente) y deben estar acompañados por un padre o tutor legal el día de la vacunación.

Las personas que vayan a los centros de vacunación deberán completar un formulario de evaluación y consentimiento.

¿Dónde puedo recibir una vacuna antiCovid sin una cita en el sur de la Florida?

Miami Dade College North: sitio de vacunación apoyado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). En el centro de vacunación hay dosis disponibles de la la vacuna Johnson & Johnson y de segunda dosis de Pfizer. Está abierto todos los días de 7:00 am a 7:00 pm. No es necesario una cita. Pero si desea pre inxribirse visite: myvaccine.fl.gov

Bucky Dent Park, 2250 W. 60th St. en Hialeah: El sitio de vacunación cuenta con dosis de la vacuna Pfizer y esta abierto todos los días de 8:30 am a 5:30 pm o hasta que se agoten los suministros.

Helen Miller Center, 2331 NW 143rd St. en la ciudad de Opa Locka: El centro de vacunación cuenta con dosis de la vaucna Pfizer y está abierto todos los días de 9:00 am a 7:00 pm. No se necesita una reservación, pero es recomendable una pre inscripción. Para pre inscribirse visite, Commvax.patientportalfl.com

Overtown Youth Center, 1551 NW Primera Avenida: El sitio tiene vacunas Moderna y esta abierto todos los día de 8:30 am a 5:30 pm.

Oak Grove Park, 690 NE 159th St. al noreste de Miami-Dade: Este sitio tiene la vacuna de Moderna y está abierto todos los días de 8:30 am a 5:00 pm.

Broward College North Campus, 1000 Cocunut Creek Blvd: En este centro de vacunación tienen la vacuna de Moderna y esta abierto todos los días de 8:30 am a 6:00 pm.

Vizcaya Park, 14200 SW 55th St. en Miramar: El centro de vacunación cuenta con la vacuna desarrollada por Pfizer, está abierto todos los días de 9:00 am a 5:00 pm o hasta que se agoten los suministros.