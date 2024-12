Luchadores del hambre: NatureSweet dona más de tres millones de libras de productos a bancos de alimentos en toda América del Norte en 2024

SAN ANTONIO--(BUSINESS WIRE)--NatureSweet® se enorgullece de anunciar la donación de 3,5 millones de libras de productos frescos a los bancos de alimentos en toda América del Norte en 2024, proporcionando un apoyo vital a los necesitados. Los tomates, pepinos y pimientos dulces donados se distribuyeron a bancos de alimentos tanto en Estados Unidos como en México, proporcionando más de 2,9 millones de comidas.









"En medio de un año marcado por una inflación récord y el aumento de los precios de los alimentos, estamos más comprometidos que nunca a ofrecer nutrición a las familias que enfrentan dificultades financieras", afirma Rodolfo Spielmann, presidente y CEO de NatureSweet. "Nuestras donaciones de productos frescos no sólo servirán para alimentar, sino también para levantar el ánimo de quienes lo están pasando mal, proporcionando un alivio muy necesario en estos tiempos difíciles. Estamos muy orgullosos de apoyar a los bancos de alimentos tanto localmente como en todo el continente. Continuaremos nuestros esfuerzos para proporcionar productos NatureSweet frescos y nutritivos a los necesitados, ahora y en los próximos años."

En 2024, se donaron aproximadamente dos millones de libras de productos agrícolas al Banco de Alimentos de San Antonio (SAFB), que ha sido fundamental para proporcionar alimentos a las familias de San Antonio, donde NatureSweet tiene su sede. Según el SAFB, esta donación ha ayudado a proporcionar 1,9 millones de comidas a las familias locales. NatureSweet fue galardonada por el SAFB en 2022 con el premio "Hunger Fighter of the Year" por sus continuas contribuciones a la iniciativa Gift of Food. Más de un millón de libras fueron donadas a Bancos de Alimentos de México (BAMX), una red de bancos de alimentos en México que ayuda a comunidades vulnerables.

Como parte de su continua misión de lucha contra el hambre, NatureSweet sigue dedicada a reforzar sus asociaciones con los bancos de alimentos y a mejorar su apoyo a las comunidades necesitadas de toda Norteamérica.

Acerca de NatureSweet® (NS Brands, Ltd.)

NatureSweet®, la marca líder en tomates para snack, es su solución única para hortalizas cultivadas en invernadero. Como la empresa agrícola de ambiente controlado integrada verticalmente más grande de América del Norte y productora de invernaderos, NatureSweet posee más de 1,400 acres de espacio para invernaderos. Con un equipo dedicado de aproximadamente 9000 asociados, cultivamos, cosechamos y envasamos cuidadosamente una variedad de vegetales frescos, tanto orgánicos como convencionales, incluidos tomates, pepinos y pimientos dulces. Disponibles en las principales tiendas minoristas de EE. UU., México y Canadá, nuestros productos se seleccionan a mano con la máxima frescura para garantizar una calidad superior. Comprometido a generar un impacto social, ambiental y económico positivo, el propósito de NatureSweet es transformar las vidas de millones de trabajadores agrícolas a través de un modelo de negocio escalable y rentable. Nuestra dedicación a la sostenibilidad y la responsabilidad social se refleja en nuestras certificaciones B Corp, Fair Trade y Equitable Food Initiative (EFI).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jenny Halpin



Directora de Comunicación Corporativa Externa



NatureSweet®

jennyh@naturesweet.com