Luchadora transgénero gana su primer combate y en vez de felicitaciones recibe duras críticas

La luchadora transgénero Alana McLauglin ha sido duramente criticada luego de ganar su primer título profesional en una competencia femenina.

Alana, quien decidió abandonar el Ejército e iniciar su transformación de género, ha sido calificada como tramposa luego de conseguir ganarle a una mujer.

Las críticas por medio de las redes se deben a las diferencias biológicas, de las cuales la luchadora transgenero se ha defendido contundentemente.

“Me llaman tramposa como si no me hubieran golpeado durante una ronda y media”, dijo al ser cuestionada por presumir su triunfo.

No es la primera atleta trans que recibe críticas y cuestionamientos por participar en competencias femeninas una vez realizan el cambio de su sexo.

Hace unos meses, Laurel Hubbard, se convirtió en la primera atleta transgénero en participar en los Juegos Olímpicos, generando polémica.

Aunque la luchadora transgénero no es la primera en incursionar en competencias femeninas, sí es la única que ha logrado un título, desatando la furia de los seguidores al asegurar que se trata de una injusticia.

“Recibo muchas variaciones de los mismos mensajes desagradables… Deberían mostrarle más respeto a Céline Provost“, dijo en un intento de defenderse.

Además, de los usuarios que la atacan en las redes sociales, comentaristas deportivos han esgrimido su participación y la han calificado como un abuso en contra de las mujeres.

“Si queremos ver más oportunidades para los niños trans, tendremos que trabajar en esos espacios y hacer que suceda. Es hora de que las personas trans practiquen los deportes y se normalicen más“, respondió la luchadora transgénero.