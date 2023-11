Luchadora de la UFC: “Gané en 24 horas lo que he conseguido mi carrera de lucha”

Revuelo han causado las declaraciones de la luchadora de la UFC, Paige VanZant al confesar que ganó en 24 horas lo que ha conseguido su carrera de lucha.

La sorpresa después de sus palabras no ha pasado desapercibida, ya que no es la primera profesional que asegura ganar mucho mejor publicando contenido para adulto que ejerciendo su pasión.

Según la luchadora de la UFC, en siete años en la industria de las Artes Marciales Mixtas (MMA) nunca cobró tanto dinero.

La atleta de 29 años detalló que cobra 9.99 dólares al mes a sus suscriptores en la plataforma, ganando en 24 horas lo que hizo en toda su carrera de lucha.

“OnlyFans ha sido definitivamente mi mayor fuente de ingresos… Diría que, combinado, supera lo que gané durante toda mi carrera de lucha”, dijo VanZant en el postcast Only Stans.

Aseguró que en 24 horas ganó más dinero que en toda su carrera. “Afirmo que gané más dinero en 24 horas en OnlyFans de lo que gané en toda mi carrera como luchadora”.

La luchadora de la UFC indicó que incluso después de salir de su profesión ha sido bastante lucrativo, OnlyFans.

“Ahora, he hecho la transición… si la gente no quiere contratarme porque tengo un OnlyFans, realmente no me importa”, afirmó con confianza.

La modelo Belle Olivia dijo hace unos meses sentirse triste por los trabajadores que hacen arduas jornadas laborales porque ella gana en diez minutos la renta de su alquiler.

La opinión de esta joven de 19 años de edad han provocado una serie de reacciones, unos cuestionándola y otras agradeciendo su sinceridad.