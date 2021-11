Lucas, el niño que a pesar de crecer en las calles terminó sus estudios

Argentina.- La historia del joven Lucas Celsio ha recorrido el mundo, desde los 3 años de edad vivió en la calle, pasando penalidades y escasez.

Ahora que logró cursar sus estudios secundarios asegura que luchará para que los suyos tengan un techo digno.

De acuerdo con su testimonio, tuvo que vagar por las calles de Buenos Aires luego que su abuela falleció y los dueños del apartamento no renovaron contrato.

La madre de Lucas sin empleo salió de casa con sus tres hijos, viviendo en la calle y luchando para darles el pan de cada día.

“Mi abuela falleció y no le quisieron renovar el contrato de alquiler a mi madre. Ella estaba desempleada, así que nos dejaron en la calle”, dijo el joven a Infobae.

Fueron 6 años que pasó improvisando lugares para dormir y pasando hambre. “Si el clima estaba lindo, no hacía frío o no llovía, armábamos una carpa sobre la arena“, dijo sobre sus días de niñez.

Lucas, aseguró que en el invierno buscaban edificios y hospitales para dormir. A veces personas de los vecindarios les prestaban los carros para dormir.

Fue hasta que culminó sus estudios primarios que su madre logró encontrar un lugar para vivir.

“Dormíamos como podíamos, me acuerdo que a veces me tenía que bajar del coche en la noche para estirar las piernas porque se me acalambraban y me dolían. Estar en el auto era mejor que en la calle porque ahí tenía miedo de que alguien nos robara o me raptaran“

Ahora, que Lucas es todo un joven asegura que nunca jamás permitirá que su familia no tenga un techo.

“Los estudios me alejaron de todo lo malo que pasa afuera. Esa era la rutina. En el cole desayunaba, y cuando salía iba al polideportivo donde jugaba al fútbol. A mi mamá recién la veía cuando volvía de sus trabajos”, recordó el joven.

Actualmente, Lucas está preparándose para ir a la universidad y seguir creciendo para que su familia no sufra.