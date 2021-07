Luana, la modelo que siente más atracción por ella misma que por otra persona

Brasil.- Luana Sandien, es una modelo y chica Playboy que se ha declarado “autosexual”, categoría que le ha dado a la atracción que siente por ella misma, la cual es más fuerte que por otra persona.

Su anuncio en las redes ha generado polémica, ya que algunos la han catalogado como narcisista y ególatra.

De acuerdo con Luana, su amor y atracción por ella misma es normal y no es la única persona que siente lo mismo en el mundo; razón por la cual tomó la decisión de gritarlo a los cuatro vientos.

“Saldría conmigo misma si pudiera hacerlo”, dijo la bella joven al hablar de su atracción por ella misma; destacado su encanto como persona.

La joven ha explicado que su “autosexualidad” le permite reconocer que prefiere su propia compañía a la de los demás. “Me siento atraída por mí misma. Siempre me he sentido así, sólo que no sabía que había un nombre para ello”, dijo Luana.

Agregó que conocer el nombre de su atracción le da alivio porque sabe que no está loca o que es una narcisista masiva.

“Es algo real que mucha gente experimenta. Fue muy importante saber que no estoy sola”, acotó la modelo en su cuenta de Instagram.

Al consultarle a Luana si estaría dispuesta a tener una relación, fue contundente al manifestar que está abierta al amor, pero con la conciencia de que ella es más atractiva que las demás personas.

“Sólo significa que me quiero un poco más, y que estoy contenta conmigo misma y con mi aspecto. Y si fuera otra persona, saldría conmigo, no es algo que tenga que ver con tener un ego enorme, ni nada de eso”, manifestó.

No es la primera en manifestar su amor por sí misma, hace unas semanas la celebrity Kourtney Kardashian se declaró enamorada por ella misma.