LTIMindtree lanza BlueVerse™ con OGI, un referente en soluciones de ITSM autónomas

MUMBAI, India y WARREN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], proveedor global líder de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy el lanzamiento de BlueVerse™ con OGI (Organizational General Intelligence), una plataforma de gestión de servicios de TI (ITSM) de nueva generación diseñada para gestionar de forma autónoma los desafíos operativos que enfrentan las empresas modernas. Como parte de BlueVerse™ Tech Operations, esta solución marca una evolución significativa: del enfoque reactivo en la gestión de incidentes hacia una inteligencia operativa proactiva, predictiva y autónoma, en un contexto en el que los entornos tecnológicos son cada vez más complejos.





BlueVerse™ Tech Operations** aprovecha el ecosistema avanzado de inteligencia artificial de LTIMindtree para ofrecer una plataforma integrada e inteligente que incrementa la productividad y la eficiencia operativa mediante observabilidad en tiempo real, información basada en objetivos de negocio y resolución adaptativa. Los agentes impulsados por IA aprenden y actúan de forma independiente para detectar y resolver problemas antes de que afecten las operaciones, ayudando a las organizaciones a alinear la salud de TI con sus metas empresariales y a mejorar la resiliencia, la eficiencia y la calidad del servicio.

BlueVerse™ OGI de LTIMindtree, como parte de BlueVerse™ Tech Operations, incorpora innovaciones como Knowledge Fabric, que unifica los datos empresariales y aplica inteligencia de dominio para ofrecer información de TI precisa y en tiempo real. Sus agentes autónomos gestionan de manera independiente la detección, el diagnóstico, la planificación y la remediación de incidentes. La observabilidad empresarial vincula la salud tecnológica con los resultados del negocio, lo que facilita las decisiones informadas basadas en indicadores clave de rendimiento (KPI). Además, la solución incluye un copiloto conversacional de IA que ofrece soporte en lenguaje natural y conectores robustos para integrar de forma fluida herramientas de TI y permitir implementaciones escalables.

“BlueVerse™ Tech Operations representa un gran paso adelante para nosotros. Nuestra nueva plataforma impulsada por IA ayudará a las empresas a aumentar la productividad y alinear las operaciones de TI con los objetivos del negocio. Esto refleja el compromiso de LTIMindtree con el desarrollo de soluciones innovadoras, eficientes y preparadas para el futuro”, señaló Gururaj Deshpande, Director de Entregas de LTIMindtree.

BlueVerse™ Tech Operations garantiza que los agentes autónomos ejecuten acciones contextualizadas y explicables, en cumplimiento con las políticas corporativas. Al establecer límites claros y ofrecer total transparencia, la plataforma reduce los riesgos operativos y permite a las organizaciones confiar en la IA autónoma para gestionar operaciones críticas.

Acerca de LTIMindtree

LTIMindtree es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que colabora con organizaciones de diversos sectores para reinventar modelos de negocio, acelerar la innovación y promover un crecimiento basado en la inteligencia artificial. Con la confianza de más de 700 clientes en todo el mundo, utilizamos tecnologías avanzadas para impulsar la excelencia operativa, optimizar la experiencia del cliente y generar valor sostenible a largo plazo. Con un equipo de más de 86.000 profesionales talentosos y emprendedores en más de 40 países, LTIMindtree (una compañía del Grupo Larsen & Toubro) se dedica a resolver desafíos empresariales complejos y ofrecer transformación a gran escala. Para más información, visite www.ltimindtree.com.

