LTIMindtree fue galardonado con dos de los premios al socio del año de AWS en la gala de AWS re:Invent de 2025

Recibió el reconocimiento como socio consultor del año en modernización de aplicaciones y socio del sector del año en la categoría viajes y hotelería

BOMBAY, India Y WARREN, NUEVA JERSEY--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], proveedor líder en consultoría tecnológica y soluciones digitales a nivel mundial, anunció que fue galardonado con el premio 2025 al socio geográfico y global de AWS (Geography and Global Partner Award), que reconoce a líderes de todo el mundo que desempeñan un papel clave a la hora de ayudar a sus clientes a impulsar la innovación y crear soluciones en Amazon Web Services (AWS). LTIMindtree recibió el premio al socio consultor del año en modernización de aplicaciones a nivel global (Application Modernization Consulting Partner of the Year) y socio del sector del año (Industry Partner of the Year) en la categoría viajes y hotelería.





En la gala de entrega de premios a los socios en AWS re:Invent 2025, se galardonó a los socios que apostaron por la especialización, la innovación y la colaboración, así como por el desarrollo de modelos de negocio que permiten obtener buenos resultados en AWS mientras prestan servicios a sus clientes. LTIMindtree consiguió los reconocimientos que se indican a continuación.

Socio del sector del año en la categoría viajes y hotelería:

Reconocido como socio de confianza en el proceso de transformación en la categoría viajes y hostelería, LTIMindtree está ayudando con la modernización a gran escala de un líder mundial, abandonando centros de datos globales y migrando a AWS de forma fluida. La iniciativa permitió acelerar la modernización de procesos empresariales críticos, como la facturación y, al mismo tiempo, mejorar notablemente la agilidad y el desempeño operativos. Por otra parte, la eliminación de infraestructuras físicas contribuyó de manera significativa a los objetivos de sostenibilidad del cliente, ya que con esta iniciativa se reduce la huella de carbono. En conjunto, estos resultados impulsan su visión centrada en la digitalidad y en experiencias de cliente que estén preparadas para el futuro.

Socio consultor del año en modernización de aplicaciones:

Como socio estratégico de modernización de una aseguradora líder con sede en EE. UU., LTIMindtree transformó sistemas centrales mediante la migración de más de 200 aplicaciones críticas y cargas de trabajo complejas de grandes computadoras (mainframe) a AWS. Esta colaboración transformó el área de TI: dejó de ser un centro de costos tradicional y se convirtió en un área de generación de valor, lo que acelera la innovación, el despliegue de productos y el crecimiento de los ingresos. La modernización mejoró la evaluación de riesgos, ya que se logra una mayor comprensión, más rapidez en la emisión de pólizas y mejores experiencias del cliente, gracias a que cuenta con opciones de autoservicio altamente confiables y accesos de baja latencia a datos críticos. La combinación de estos avances robusteció la posición del cliente como líder del mercado impulsado por la tecnología.

“Haber sido reconocidos como socio del año de AWS en dos categorías pone de relieve la solidez de nuestra colaboración con AWS y demuestra el trabajo pionero que nuestros equipos realizan cada día, ayudando a las empresas a modernizarse, innovar y crecer con confianza. A través de nuestro enfoque basado en la IA y una profunda alineación con AWS, proporcionamos a los clientes soluciones específicas para cada sector que abren nuevas posibilidades y dan forma a la próxima generación de la transformación”, señaló Gururaj Deshpande, director de Operaciones de Entrega de LTIMindtree.

Acerca de LTIMindtree

LTIMindtree es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que colabora con organizaciones de diversos sectores para reinventar modelos de negocio, acelerar la innovación y promover un crecimiento basado en la inteligencia artificial. Con la confianza de más de 700 clientes en todo el mundo, utilizamos tecnologías avanzadas para impulsar la excelencia operativa, optimizar la experiencia del cliente y generar valor sostenible a largo plazo. Con un equipo de más de 86.000 profesionales talentosos y emprendedores en más de 40 países, LTIMindtree (una compañía del Grupo Larsen & Toubro) se dedica a resolver desafíos empresariales complejos y ofrecer transformación a gran escala. Para más información, visite www.ltimindtree.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de prensa: Gitanjali Sreepal, gitanjali.sreepal@ltimindtree.com