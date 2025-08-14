Lowell, Massachusetts, Reconocida como la Primera "Ciudad Frontrunner" en Transformación Urbana en los EE. UU.

LOWELL, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Lowell, Massachusetts, ha sido oficialmente designada la primera “Ciudad Frontrunner” en Transformación Urbana en los Estados Unidos bajo la Iniciativa Global de Ciudades Frontrunner liderada por el Foro de la Economía Urbana (UEF), marcando un hito transformador en el desarrollo urbano sostenible, inclusivo, equitativo y basado en la innovación.









La ceremonia de anuncio y firma se realizó formalmente el 7 de febrero de 2025, en el World Urban Pavilion in Regent Park Powered by Daniels, en presencia de dignatarios de alto nivel. Entre los invitados principales se encontraba el Honorable Bob Rae, Presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), quien apoyó la iniciativa como un modelo para avanzar en la política urbana integrada y el desarrollo sostenible. Se firmó un Memorando de Entendimiento entre la UEF y la Ciudad de Lowell, estableciendo una asociación estratégica para operacionalizar este reconocimiento.

Para activar la Iniciativa en el terreno y operacionalizar este hito, una delegación de alto nivel de la UEF realizó una misión oficial a Lowell. Esta visita incluyó reuniones con el alcalde de Lowell, Daniel P. Rourke, miembros del Concejo Municipal de Lowell, el administrador de la ciudad, Thomas A. Golden, Jr., y personal municipal superior, centrándose en la planificación, implementación y mecanismos de financiación para el Programa Ciudad Pionera.

Como parte de la misión, la delegación de la UEF también tuvo una reunión de alto impacto con la Canciller de la Universidad de Massachusetts Lowell, Julie Chen, quien aceptó la invitación para posicionar a UMASS Lowell como un socio académico central de la iniciativa. La Canciller confirmó el compromiso de la universidad para albergar los “Laboratorios UNIVER-ciudad” – centros de innovación urbana transdisciplinarios que apoyarán la investigación, el monitoreo y soluciones urbanas aplicadas.

Durante una sesión especial del Concejo Municipal de Lowell, Reza Pourvaziry, Presidente del Foro de Economía Urbana, entregó el siguiente mensaje:

“Lowell, tu ciudad—y ahora nuestra ciudad—ahora está oficialmente en el mapa global de la transformación urbana. Esto no es solo un reconocimiento simbólico; es un compromiso estratégico con la acción. La verdadera transformación solo es posible cuando es impulsada por las personas que viven, trabajan y construyen sus vidas aquí. Juntos, estamos lanzando un modelo para ciudades de todo el mundo, donde la visión comunitaria, el liderazgo local, la innovación y la sostenibilidad sinónima de intersección. Este es un programa estratégico y muy orientado a la acción, diseñado para generar un impacto medible, beneficios a largo plazo y copropiedad entre todos aquellos que elijan participar en él—sean autoridades públicas, instituciones de conocimiento, actores del sector privado o organizaciones comunitarias.”

La Delegación de UEF, que incluye al Dr. Eduardo López Moreno (Co-Director del World Urban Pavilion in Regent Park Powered by Daniels), Kamran Espili (Director Ejecutivo de UEF) y Saman Motamedi (Jefe de la Oficina de la Presidencia y Asesor Principal en UEF), mantuvo un diálogo bilateral con la Congresista de EE. UU. Lori Trahan, representante de EE. UU. por el 3er distrito congressional de Massachusetts, reafirmando la necesidad de una gobernanza multinivel y alineación federal para apoyar la implementación de la iniciativa.

"El reconocimiento de Lowell como la primera ciudad Front Runner en los Estados Unidos es un testimonio de la innovación, la resiliencia y la colaboración que definen nuestra comunidad", dijo la Congresista Lori Trahan. "Este honor refleja el incansable trabajo que se está realizando en toda la ciudad molino para construir una economía más sostenible e inclusiva. Estoy orgullosa de haber nacido y crecido aquí, y ahora representar a una comunidad que lidera con el ejemplo, y estoy agradecida al Foro de Economía Urbana por poner el foco global en el progreso de Lowell."

La Vicegobernadora de Massachusetts, Kim Driscoll, expresó su total apoyo a la iniciativa Frontrunner, afirmando que Massachusetts da la bienvenida a este esfuerzo y está preparado para ayudar a establecer las condiciones necesarias para su éxito. Sus comentarios reforzaron el papel de la Commonwealth como un socio facilitador para la innovación y el desarrollo urbano sostenible.

El alcalde Rourke declaró: “Este hito representa la culminación de la construcción de relaciones, objetivos compartidos y una profunda creencia en el potencial de Lowell. La designación de Ciudad Frontrunner no es solo un título, es un testimonio del trabajo que ya está ocurriendo en nuestros vecindarios, nuestras instituciones y en el Ayuntamiento. Señala al mundo lo que ya sabemos: Lowell es un lugar donde las ideas inclusivas echan raíces, donde se abraza la innovación y donde las comunidades lideran el camino hacia un futuro más fuerte y más equitativo.”

El gerente de la ciudad, Golden, agregó: “Lowell es una ciudad de oportunidades – donde la ambición se encuentra con la acción, y donde cada residente, negocio e institución tiene un papel en la configuración de nuestro futuro. Esta designación como la primera Ciudad Frontera de EE. UU. amplifica esa promesa, trayendo asociaciones globales que se traducen en un crecimiento real. Estamos listos para arremangarnos con nuestra comunidad, universidades e industria para asegurar que la transformación sostenible beneficie cada rincón de nuestra ciudad.”

El compromiso de la comunidad fue un componente clave de la misión. ONG locales, organizaciones de base y actores de la sociedad civil participaron en mesas redondas dedicadas para garantizar que la equidad, el acceso, los intereses locales y las experiencias vividas sean centrales en el modelo de vanguardia. Este enfoque participativo subraya un principio clave de la iniciativa: la transformación sostenible debe ser co-creada con aquellos más afectados por ella.

Se llevaron a cabo reuniones adicionales con inversores inmobiliarios y socios del sector privado para explorar oportunidades de inversión conjunta y proyectos urbanos demostrativos basados en el conocimiento.

Mirando hacia el futuro: Una plataforma global para la innovación y la asociación

El lanzamiento oficial de la iniciativa Frontrunner City de Lowell se anunciará pronto. Mientras tanto, UEF y la ciudad de Lowell animan conjuntamente a los socios globales a involucrarse, invertir y co-crear este audaz esfuerzo.

Hacen una invitación abierta a empresas internacionales, tecnólogos de vanguardia e Innovadores orientados a soluciones para que contribuyan con sus ideas y experiencia. Lowell presenta una oportunidad única de inversión en pilotos urbanos futuristas donde la gobernanza inclusiva, la preparación pública y la innovación se cruzan.

Esta es una oportunidad valiosa no solo para la ciudad de Lowell, sino para todo el Commonwealth de Massachusetts, un centro de ciencia, academia e investigación reconocido a nivel mundial. Se anima especialmente a académicos, universidades e instituciones de investigación a unirse a esta plataforma colaborativa y ayudar a dar forma a la próxima generación de modelos de transformación urbana sostenible e inclusiva.

https://lowellma.gov/DocumentCenter/Index/3399

Por favor, acredite a la ciudad de Lowell por cualquier uso.

Foro de Economiá Urbana | info@ueforum.org

Ciudad de Lowell | communications@lowellma.gov