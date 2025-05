Los supermercados de Olímpica S.A. transforman la experiencia en sus tiendas con los sistemas Self-Checkout y la Security Suite de ELERA® de Toshiba

Toshiba se asocia con Olímpica S.A. para modernizar el proceso de pago, reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia del cliente a través de soluciones integradas y personalizadas.

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Global Commerce Solutions se enorgullece de apoyar a Olímpica S.A., una de las cadenas de supermercados más grandes y reconocidas de Colombia, en su objetivo de transformar y modernizar la experiencia de sus clientes en la tienda. Olímpica es nuestro primer cliente en Latinoamérica en implementar la suite completa de seguridad de ELERA®. Olímpica puede prevenir pérdidas y mejorar la seguridad en tienda mediante el uso innovador de reconocimiento de imágenes y la detección de comportamientos atípicos con inteligencia artificial. Al implementar las soluciones de Self-Checkout y seguridad de Toshiba, Olímpica incrementa la eficiencia operativa mientras ofrece una experiencia de compra fluida.









“Olímpica está revolucionando sus tiendas al asociarse con Toshiba para contar con tecnología de vanguardia, consultoría experta y soporte integral en cada etapa de la implementación. Este proyecto complementa nuestros procesos tradicionales de pago, manteniendo el servicio cálido y personalizado por el que Olímpica es reconocido. Con los sistemas Self-checkout de Toshiba, nuestro objetivo es enriquecer la experiencia de compra de nuestros clientes ofreciendo alternativas de pago modernas y eficientes, que incluyen efectivo, tarjetas o métodos electrónicos como los códigos QR", dijo Omar Villamil, Gerente de TI de Olímpica. "Además, estamos implementando esta solución en más tiendas a nivel nacional, reforzando nuestra estrategia de innovación para seguir mejorando la experiencia del cliente sin comprometer la calidad del servicio.”

A través de una relación de confianza de décadas, Toshiba trabajó estrechamente con Olímpica para comprender sus necesidades específicas y ofrecer soluciones personalizadas que optimicen las operaciones en tienda y mejoren la interacción con los clientes, asegurando una integración sin interrupciones con sus operaciones existentes. Olímpica también buscaba mejorar el servicio al cliente reduciendo los tiempos de espera y transformando sus procesos de pago. La suite de seguridad de ELERA® aprovecha las últimas tecnologías de inteligencia artificial y visión por computadora para mejorar la precisión del escaneo, minimizar las intervenciones manuales y reducir las pérdidas mediante la prevención de pérdidas integrada en el autoservicio. Estas soluciones innovadoras optimizan la eficiencia en el proceso de pago y permiten que los empleados de la tienda se concentren más en brindar un servicio de calidad al cliente.

“Los retailers de hoy deben equilibrar eficiencia con la innovación para cumplir las expectativas cambiantes de los consumidores. Olímpica necesitaba una solución que redujera los tiempos de espera, mientras se integraba perfectamente con su infraestructura existente sin interrumpir las operaciones al implementar las soluciones de Self - Checkout de Toshiba y la Security Suite de ELERA®, Olímpica puede optimizar el flujo de clientes, mejorar la precisión de los pagos y ofrecer una experiencia de compra más rápida y moderna”, dijo Manuel Medecigo, VP Ventas de Latam en Toshiba Global Commerce Solutions. “Esta colaboración destaca nuestro compromiso de apoyar a los retailers con tecnologías innovadoras, escalables y personalizadas que impulsan el éxito a largo plazo.

El socio estratégico de Toshiba, Redes y Sistemas Integrados SAS (Redsis), desempeñó un papel crucial en la alineación de los aspectos técnicos y comerciales, asegurando una integración fluida con la infraestructura existente de Olimpica y brindando su valiosa experiencia. La profunda experiencia de Redsis en el mercado, su conocimiento local y relaciones sólidas con Olímpica los posicionan como un contribuyente clave al éxito del proyecto. La fuerte presencia local de Toshiba, con más de 200 ingenieros y profesionales de servicio en toda Colombia, junto con la experiencia técnica de Redsis, asegura que Olímpica reciba un soporte continuo y de alta calidad.

Esta implementación exitosa consolida la posición de Toshiba como un socio de confianza para los retailers que navegan por la transformación digital. La colaboración con Olímpica establece un referente de cómo los retailers pueden aprovechar la tecnología de vanguardia para mejorar la eficiencia operativa, aumentar la satisfacción del cliente y preparar su negocio para el futuro.

Sobre Olímpica S.A.:

Olímpica S.A. es una de las principales cadenas de supermercados en Colombia, reconocida por su amplia presencia nacional y su compromiso con la calidad e innovación. Con más de 70 años de operación, Olímpica atiende a millones de clientes, ofreciendo no solo productos de alta calidad, sino también una experiencia de compra personalizada y accesible.

Sobre Toshiba Global Commerce Solutions:

Toshiba Global Commerce Solutions empodera al comercio minorista para prosperar mediante un ecosistema dinámico de soluciones y servicios más inteligentes y ágiles que permiten a los minoristas evolucionar de manera resiliente con las generaciones de consumidores y adaptarse a las condiciones del mercado. Respaldados por una organización global de empleados y socios dedicados, los minoristas ganan más visibilidad y control sobre sus operaciones, mientras disfrutan de la flexibilidad para construir, escalar y transformar experiencias comerciales que anticipen y satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores.

Toshiba Global Commerce Solutions es una subsidiaria de propiedad total de Toshiba Tec Corporation, que cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio.

