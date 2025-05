Los socios colectivos modifican la táctica operativa debido a la mayor complejidad de las entidades con cometido especial

Casi tres cuartos de los socios colectivos identifican a las mayores cargas regulatorias como el principal riesgo

La demanda de los socios comanditarios acelera la migración hacia las estructuras de inversiones conjuntas, específicas por sector y "evergreen"

El 63 % de los socios colectivos escalan la tercerización para mejorar las eficiencias e impulsar el crecimiento

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Al enfrentarse a creciente demandas regulatorias y presiones operativas, los socios colectivos (GP) recurren cada vez más a la tercerización y la tecnología para gestionar entidades con cometido especial (SPV) de manera más eficiente. Esta tendencia se destaca en un nuevo informe de CSC, el proveedor líder mundial de soluciones de cumplimiento normativo y administración comercial.





CSC consultó a más de 400 GP en el continente americano, Europa (incluido el Reino Unido) y la región de Asia-Pacífico para revelar de qué forma las presiones operativas y los cambios del mercado actual están modificando las estrategias de gestión de SPV.1 Las conclusiones completas se detallan en el informe Panorama global de SPV 2025: cómo los GP están modelando las estrategias para alcanzar el éxito a largo plazo.

El cumplimiento regulatorio y la mitigación del riesgo se mantienen firmes en el primer lugar de las agendas de los GP: casi tres de cada cuatro identifican a la mayor carga regulatoria y los riesgos financieros y a la reputación relacionados como preocupaciones clave. Se citó a la navegación de los cambios regulatorios como el desafío individual más importante al establecer y operar SPV, seguido de cerca por la gestión de las diferencias operativas entre distintas geografías.

Estos desafíos se presentan en un momento crucial, un contexto donde los mercados son cada vez más competitivos, complejos y transfronterizos. Pese a la inflación y la incertidumbre geopolítica, los GP siguen concentrados en implementar "polvo seco" y capitalizar el apetito de los socios comanditarios (LP) por el valor diferenciado y a largo plazo.

En medio de estos cambios, los GP pronostican una mayor demanda de estructuras de inversión más directas, personalizadas y flexibles. Se espera que los fondos de inversión conjunta tengan una demanda muy alta en los próximos tres años, seguidos de los fondos específicos por sector y los fondos "evergreen".

“Los fondos tradicionales siguen muy activos, pero las demandas de los LP aumentan y seguirán aumentando”, observa Thijs van Ingen, responsable global de soluciones corporativas de CSC. “Los LP buscan acceder a acuerdos especiales, como estructuras de grupos pequeños y cuentas de gestión por separado, lo que incentiva a los GP a innovar con inversiones conjuntas, fondos "evergreen" o vehículos especiales para emprendimientos conjuntos. Aunque estas estructuras no son nuevas, su volumen está creciendo, y aportan una complejidad importante a la generación de informes y las operaciones subyacentes”.

En respuesta a este fenómeno, el 63 % de los GP informan que ya han aumentado significativamente la tercerización a proveedores externos. Sus prioridades operativas para la siguiente fase de crecimiento incluyen portales de SPV centralizados (el 63 %), gestión de flujo de caja optimizado (el 58 %) y sistemas de gestión de entidades mejorados (el 45 %).

“Para los GP, la pregunta ya no es durante cuánto tiempo se debe gestionar el cambio, sino cómo liderar a través de ese proceso”, señaló Ram Chandrasekar, responsable global de soluciones de fondos de CSC. “Lo que necesitan hoy en día los GP es un ecosistema conectado que ofrezca un panorama centralizado de toda su cartera corporativa. Las SPV, los fondos, las inversiones; cada una de esas instancias representa un conjunto de puntos de datos distinto, y los gerentes deben conectarlos de manera transparente para operar con eficiencia. Al invertir en mejoras operativas y construir alianzas estratégicas, los GP se aseguran una gestión más fluida de las SPV, mayor escalabilidad y una resiliencia más duradera”.

Para recibir una copia del informe Panorama global de SPV 2025: cómo los GP están modelando las estrategias para alcanzar el éxito a largo plazo de CSC, envíe un mensaje a cscteam@cdrconsultancy.com.

1 En alianza con Pure Profile, CSC consultó a más de 400 GP en el continente americano, Europa (incluido el Reino Unido) y la región de Asia-Pacífico. 200 estaban activos en operaciones de capitales privados (definidos como capitales de riesgo privados y créditos privados) y 200 en el sector de bienes inmuebles (definido como activos inmobiliarios e infraestructura).

Acerca de CSC

CSC es el proveedor líder mundial de soluciones de cumplimiento normativo y administración comercial. Ofrece conocimientos de primer nivel en la industria y un alcance global inigualable a administradores de fondos alternativos y participantes del mercado de capitales. Gracias a una profunda experiencia institucional y un enfoque personalizado, CSC ofrece un conjunto integral de servicios de administración de fondos, de fideicomisos, institucionales y de cumplimiento normativo a una amplia gama de transacciones en el mercado público, estrategias de fondos complejos y operaciones escalables.

Al ser el socio de confianza elegido por más del 70 % de los clientes de 300 PEI y el 90 % de Fortune 500®, CSC los ayuda a superar las complejidades operativas y transaccionales en más de 140 jurisdicciones y diversas clases de activos. Con amplias capacidades en todo el mundo, nuestros equipos de expertos ofrecen soluciones según las necesidades de cada cliente. De capital privado y gestión profesional desde 1899, combinamos alcance global, experiencia local y soluciones innovadoras para ayudar a nuestros clientes a alcanzar el éxito.

We are the business behind business®. Más información en cscglobal.com.

