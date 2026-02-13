¿Los Simpson lo predijeron otra vez? Los fans creen que se muestran los archivos Epstein 

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de discusiones sobre si Los Simpson predijeron el caso Epstein.

Los fans afirman haber encontrado una referencia en un antiguo episodio de la famosa serie animada, lo que ha desatado debates y teorías sobre el alcance cultural del programa.

Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense vinculado a crímenes graves y polémicas conexiones con figuras poderosas, se convirtió en centro de controversia mundial tras su arresto y posterior muerte en prisión.

Ahora, algunos usuarios insisten en que uno de los episodios de Los Simpson anticipó detalles del escándalo años antes de que saliera a la luz.

El poder cultural de Los Simpson en las predicciones

Los Simpson tienen fama por prever eventos globales, desde la presidencia de Donald Trump hasta descubrimientos científicos inesperados.

Esta vez, la atención se centra en una escena de la temporada 6 que, según usuarios, haría una mención indirecta a Epstein.

Sin embargo, no existen pruebas claras de que los creadores hayan hecho referencia directa al caso o al empresario en sus guiones.

Expertos en cultura pop señalan que muchas coincidencias de la serie pueden explicarse por la enorme cantidad de temas y personajes abordados durante sus más de tres décadas al aire.

A pesar de esto, la tendencia a vincular episodios con eventos reales continúa creciendo, alimentada por el entusiasmo de la comunidad digital.