Los sensores de Velodyne Lidar impulsan el sistema de monitoreo de líneas eléctricas aéreas V3 de LineVision

Velodyne suministrará sensores a LineVision para mejorar las operaciones de las empresas de servicios eléctricos y ayudar a prevenir incendios forestales destructivos

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunció hoy un acuerdo de venta con LineVision, Inc., un proveedor de soluciones para el monitoreo, la optimización y la protección de redes eléctricas importantes del mundo. LineVision utiliza los sensores de detección y alcance de luz (light detection and ranging, lidar) de alto rendimiento de Velodyne en su sistema de monitoreo de líneas eléctricas aéreas V3 para ayudar a las empresas de servicios eléctricos a operar sus redes de manera más segura y eficiente.





Impulsada por el sensor Puck™ de Velodyne, la tecnología de LineVision ofrece a los clientes de servicios públicos una visibilidad sobre el estado de los activos para una gestión optimizada que antes no estaba disponible. Este conocimiento de la situación ayuda a las empresas de servicios públicos a identificar las irregularidades operativas, lo que contribuye a disminuir los eventos que podrían causar incendios forestales o daños antes de que ocurran. Las líneas equipadas con el monitoreo de LineVision son más seguras, más confiables y pueden transportar hasta un 40 % más de energía que las líneas no monitoreadas.

El sistema V3 de LineVision aprovecha los sensores de Velodyne junto con análisis avanzados para monitorear constantemente el estado de las líneas de energía eléctrica para un funcionamiento más seguro y confiable. Este sistema puede detectar problemas entre los que se incluyen líneas hundidas, dañadas por una tormenta o que sufren movimientos extremos y peligrosos o del efecto “galloping” (vibración de las redes eléctricas).

“Los trágicos incendios forestales que está experimentando el oeste de los Estados Unidos demuestran que es fundamental monitorear las líneas aéreas de transmisión eléctrica para ayudar a reducir los riesgos de incendio”, expresó Anand Gopalan, director ejecutivo de Velodyne Lidar. “La tecnología de LineVision puede ayudar a las empresas de servicios públicos a prevenir incendios como los que han causado un impacto devastador en nuestros bosques y comunidades. Nos enorgullece enormemente asociarnos con LineVision en su importante misión de lograr que las redes eléctricas sean más seguras y eficientes”.

Además, el sistema V3 brinda capacidades de clasificación de línea dinámica (Dynamic Line Rating, DLR) para que las empresas de servicios públicos puedan identificar la capacidad sin uso en las líneas de transmisión, lo que facilita la integración de los recursos de energía renovable en la red eléctrica. Entre los clientes de LineVision se incluyen las principales empresas de servicios públicos de todo el mundo y la compañía anunció recientemente un proyecto con la Tennessee Valley Authority (TVA), entre otros.

“Velodyne es un socio importante que nos ayuda a ofrecer la única solución de monitoreo de líneas aéreas y sin contacto de la industria eléctrica”, expresó Jonathan Marmillo, cofundador y vicepresidente de Gestión de Productos de LineVision. “El Puck brinda a nuestro sistema V3 lo que considero como la mejor resolución de imagen y precisión de datos en tiempo real en su clase que son esenciales para ayudar a nuestros clientes de servicios públicos a maximizar la seguridad y eficiencia de sus líneas”.

Los sensores Puck de Velodyne brindan una gran cantidad de datos de percepción informática que logran que sea rápido y fácil para las empresas construir modelos 3D de alta precisión de cualquier entorno. Los Puck ofrecen imágenes de visión envolvente de alta resolución que pueden medir con precisión y analizar el entorno. Es un sensor lidar pequeño y compacto adecuado para un uso industrial resistente. La confiabilidad, la eficiencia energética y la versatilidad del Puck lo convierten en una solución ideal para las aplicaciones de infraestructura exigentes.

Acerca de LineVision

LineVision permite a las empresas de servicios eléctricos mejorar la capacidad, confiabilidad y seguridad de las líneas de transmisión a través de análisis y sensores avanzados. La solución de LineVision brinda a los clientes de servicios públicos una visibilidad que antes no estaba disponible sobre la salud y la seguridad de los activos. Los sistemas listos para su uso y sin contacto de LineVision se pueden implementar rápidamente sin la necesidad de interrupciones, trabajos en línea o equipos especializados. LineVision se especializa en ayudar a las empresas de servicios públicos a optimizar el rendimiento de redes eléctricas.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne es la primera empresa especializada en lidar que cotiza en la bolsa y es conocida en todo el mundo por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el impacto incierto de la pandemia de COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; las incertidumbres relacionadas con las estimaciones de Velodyne sobre el tamaño de los mercados para sus productos; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; la capacidad de Velodyne para identificar e integrar adquisiciones; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Velodyne no asume responsabilidad alguna, salvo lo exigido por ley, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o en cualquier otro respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

