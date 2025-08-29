Los rostros de las víctimas del tiroteo en una escuela católica de EEUU 

La policía de Minneapolis ha identificado a las tres víctimas fallecidas en el tiroteo ocurrido el pasado jueves en la escuela católica de la ciudad.

Este suceso, que conmociona tanto a la comunidad local como a toda la región, suma preocupación ante la violencia armada en centros educativos.

Según se informó, las víctimas son Fletcher Merkel, de 15 años; Harper Moyski, de 14; y un adulto cuyo nombre aún no se hace público por respeto a la familia.

Todos ellos perdieron la vida tras un ataque armado dentro de las instalaciones de la escuela católica de Minneapolis durante el horario escolar.

Este incidente revive dolorosos recuerdos de casos previos de tiroteos en escuelas de Estados Unidos y pone en el centro del debate la seguridad en los planteles educativos.

Reacciones en Minneapolis y medidas de seguridad

La comunidad educativa y vecinos de Minneapolis expresaron su conmoción y dolor tras conocer los nombres de las víctimas.

Líderes locales han exigido mayores medidas de seguridad y la revisión de los protocolos, mientras autoridades han incrementado la presencia policial en varias escuelas de la zona.

Organizaciones piden, nuevamente, que el gobierno federal aborde de manera contundente la problemática de los tiroteos en escuelas.

Las motivaciones del atacante, quien habría actuado en solitario, según los primeros reportes.

La tragedia ha generado debate sobre la prevención y denuncia de comportamientos sospechosos al interior de las escuelas, así como el acceso regulado a armas de fuego.