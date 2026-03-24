En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, cada vez más familias con movilidad internacional se plantean una pregunta clave: ¿cuál es el lugar más seguro para vivir si se intensifican los conflictos globales? Aunque ningún país está completamente libre de riesgos, existen destinos que destacan por su estabilidad y seguridad. Además, ofrecen condiciones favorables para residir e invertir a largo plazo.

Expertos en planificación patrimonial señalan que factores como la estabilidad política y la fortaleza económica son determinantes al momento de elegir un país refugio. Igualmente, una política exterior neutral y la calidad de vida son importantes. También influyen la solidez de las instituciones y el acceso a servicios de salud y educación. Así mismo, los sistemas legales que protejan las inversiones son determinantes.

Entre los destinos mejor valorados se encuentra Emiratos Árabes Unidos, especialmente la ciudad de Dubái, que ofrece estabilidad e infraestructura moderna. También proporciona ventajas fiscales como la ausencia de impuesto sobre la renta personal. Otro referente es Suiza, tradicionalmente asociada con neutralidad política y seguridad financiera. Además, ofrece alta calidad de vida.

En Asia, Singapur se posiciona como uno de los centros financieros más avanzados, con un entorno seguro y altamente eficiente. En Europa, Portugal ha ganado popularidad gracias a sus programas de residencia, acceso a la Unión Europea y oportunidades de ciudadanía. Por su parte, Nueva Zelanda destaca por su aislamiento geográfico, estabilidad política y recursos naturales, lo que lo convierte en un refugio estratégico.

Ante este panorama, muchas familias están adoptando la llamada diversificación de residencia, una estrategia que consiste en obtener permisos legales en varios países en lugar de depender de uno solo. Esto permite mayor flexibilidad ante restricciones de viaje y acceso a servicios en distintas regiones. Igualmente, brinda mejores oportunidades de inversión.

Especialistas recomiendan planificar con anticipación, ya que los procesos de residencia pueden tomar tiempo debido a requisitos legales, verificaciones y trámites financieros. Asegurar estas opciones antes de una crisis garantiza mayor libertad de movimiento y protección patrimonial.

En un mundo cada vez más incierto, la planificación estratégica de movilidad se consolida como una herramienta clave para garantizar seguridad, estabilidad y oportunidades a largo plazo.

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