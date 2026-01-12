Los océanos alcanzaron un récord de calor que aceleró los fenómenos climáticos 

El calor récord en los océanos alcanzado en 2025 se ha convertido en un tema central para la comunidad científica, que advierte sobre el riesgo creciente de fenómenos climáticos extremos.

Según expertos internacionales, los mares están absorbiendo cada vez más energía debido al cambio climático provocado por la actividad humana, lo que incide directamente en la frecuencia e intensidad de huracanes, olas de calor marinas y lluvias torrenciales.

La temperatura oceánica global rompió nuevas marcas el año pasado, según un estudio reciente publicado por la comunidad científica internacional.

Este incremento de calor en los océanos no solo representa una amenaza para la fauna marina, sino que también impacta a comunidades costeras de América Latina, como las del Caribe y Centroamérica, que son especialmente vulnerables a eventos extraordinarios como huracanes y tormentas.



¿Qué consecuencias trae el calentamiento de los océanos?

El impacto del calor récord en los océanos se refleja en la desestabilización de patrones de lluvia, el aumento de fenómenos extremos y el blanqueamiento de arrecifes de coral.

Organismos internacionales advierten que, de seguir esta tendencia, países como Honduras y El Salvador podrían enfrentar tormentas más destructivas, intensas sequías y afectaciones severas en la pesca y turismo.

De acuerdo con el informe, este fenómeno está relacionado con la acumulación de gases de efecto invernadero y la falta de políticas globales efectivas.