Los líderes del mercado del bienestar unen sus fuerzas: el DRIPBaR Powered by REVIV

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The DRIPBaR, reconocida como la franquicia de terapia intravenosa de más rápido crecimiento en Estados Unidos, unió sus fuerzas con REVIV, el líder mundial en terapia intravenosa, marcando un hito importante para el sector. La asociación crea una oferta inigualable al aunar las especialidades de dos pesos pesados del sector que cuentan con más de 200 centros en 6 continentes, con planes de añadir miles de centros más en los próximos años. El reciente aumento de la demanda de terapia intravenosa presenta enormes oportunidades a escala mundial para que las empresas redefinan los estándares del sector y encabecen la próxima era de la terapia intravenosa.









Con una extensa cartera de más de 450 franquicias en los Estados Unidos, la decisión de The DRIPBaR de integrar la propuesta REVIV X, respaldada por la tecnología patentada de REVIV, valida su compromiso de ofrecer soluciones de nutrición personalizadas y de precisión a sus clientes. Esta asociación permite a The DRIPBaR aprovechar los 10 años de propiedad intelectual y experiencia en ciencias de la vida de REVIV, utilizando datos objetivos de análisis de sangre y ADN para adaptar las terapias intravenosas a las necesidades individuales. A través de REVIV X, The DRIPBaR está preparada para revolucionar el panorama del bienestar en Estados Unidos, ofreciendo soluciones centradas en el paciente que optimizan los resultados de salud y que consolidarán su posición como líder en innovación.

Ben Crosbie, CEO de The DRIPBaR, se mostró entusiasmado con la colaboración y afirmó: “Al seleccionar a REVIV como nuestro socio estratégico, estamos desbloqueando capacidades personalizadas y de precisión para una oferta de productos y una experiencia del cliente más avanzadas. Confío plenamente en que el aprovechamiento de la tecnología punta y la experiencia de REVIV acelerará el crecimiento de nuestros franquiciados y los situará por delante de las normas del sector”. La propuesta REVIV X, junto con su acreditado curso de formación IV Academy, establece un punto de referencia mundial para la excelencia en nuestro campo, lo que nos permite mantener el liderazgo de la industria”.

Sarah Lomas, fundadora y consejera delegada de REVIV Global, destacó el impacto transformador de la asociación: “La alineación de DRIPBaR con REVIV subraya nuestra dedicación conjunta a la innovación y la seguridad en el mercado de la terapia intravenosa. Como líderes del sector, estamos remodelando el futuro del bienestar ofreciendo soluciones de nutrición personalizadas y de precisión que satisfacen las necesidades cambiantes de los clientes. Seguiremos desarrollando nuestros productos SaaS para impulsar el sector a nivel mundial. Después de muchos años y una inversión significativa en investigación y desarrollo de productos, es emocionante ver una validación y adopción tan tempranas de REVIV X”.

Esta alianza estratégica entre REVIV y The DRIPBaR marca un momento crucial en la industria de la terapia IV y los sectores de multimodalidad, avanzando la entrega de soluciones de bienestar seguras, eficaces y adaptadas a los clientes en todo Estados Unidos y más allá. A medida que el mercado de la terapia IV continúa su rápida expansión, con la seguridad y el cumplimiento a la vanguardia, REVIV X emerge como la solución de elección para los operadores de terapia IV, creando la oportunidad para que las empresas de multimodalidad existentes accedan a las soluciones innovadoras de REVIV y mantengan su posición a la vanguardia de la innovación del bienestar y los estándares de la industria.

Acerca de REVIV Global

REVIV Global es líder mundial en terapia intravenosa y nutrición personalizada y de precisión. Con más de 10 años de experiencia en el sector, han ayudado a administrar más de 2 millones de terapias intravenosas de forma segura, en más de 40 países, para ayudar a las personas en su camino hacia el bienestar, incluida la atención sanitaria preventiva y proactiva. REVIV desarrolló el primer y único sistema avanzado de salud de precisión que aprovecha los datos biológicos y genómicos para ofrecer una terapia intravenosa personalizada y basada en la precisión. REVIV lanzó productos tecnológicos a finales de 2023, lo que permite una escala exponencial de su marca al tiempo que promueve la regulación, la seguridad y la eficacia de la terapia IV a nivel mundial.

Acerca de The DRIPBaR

The DRIPBaR, una marca pionera en el ámbito del bienestar, está preparada para redefinir el panorama de la salud y la vitalidad a través de los avances en la terapia intravenosa. Con una ciencia de vanguardia y un fuerte compromiso con la seguridad, The DRIPBaR ofrece un enfoque transformador de la salud celular y la atención personalizada. Centrándose en tratamientos y avances médicos en constante evolución, The DRIPBaR abraza una nueva era de bienestar en la que convergen el rejuvenecimiento, la vitalidad y una salud optimizada.

