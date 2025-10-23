Los líderes de IA y datos NVIDIA, AMD, Snowflake y Databricks invierten en la Serie F de Uniphore para acelerar su liderazgo en IA empresarial

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, la empresa de IA empresarial, anunció hoy el cierre de su ronda de financiación Serie F por valor de 260 millones de dólares. NVIDIA, AMD, Snowflake y Databricks invirtieron en la ronda y se sumaron inversores financieros y soberanos, entre ellos, NEA, March Capital, BNF Capital, National Grid Partners y Prosperity7 Ventures. El capital nuevo acelerará la innovación de su plataforma de IA y de datos, Nube de IA Empresarial (Business AI Cloud), mientras profundizará su ecosistema.





“Nuestra Serie F marca un hito importante para Uniphore. Se diferencia de la mayoría de las recaudaciones de fondos ya que, además de los inversores financieros de primer nivel, se nos suman las empresas de IA y datos más importantes del mundo”, manifestó Umesh Sachdev, cofundador y director ejecutivo de Uniphore. “Esta combinación única de capital y alineamiento estratégico valida la posición de Uniphore como el líder de IA empresarial. Somos testigos de la adopción exponencial de las empresas que componen Fortune 500 y otras grandes compañías, y esta inversión nos permite generar un impacto aún mayor y acelerar la innovación en nombre de nuestros clientes en todo el mundo”.

La Serie F de Uniphore tenía un precio de 2500 millones de dólares, lo que refleja la capacidad de la empresa de permitir que las empresas grandes se den cuenta del verdadero valor de la IA, al brindar la personalización y facilidad de uso que esperan los usuarios empresariales, con la seguridad, la gobernanza y la escalabilidad de nivel empresarial que TI demanda. Este equilibro entre usabilidad y rigor libera la potencia de IA, dando lugar a la transformación e impulsando resultados significativos. La Nube de IA Empresarial de Uniphore es la única plataforma de IA soberana, modulable y segura.

“Esta inversión es una validación sin precedentes de la posición de Uniphore en el centro de la infraestructura de IA empresarial”, señaló Gerry Murray, director de Investigación de IDC. “Esto indica un amplio consenso en torno a una capa habilitadora fundamental: infraestructura que puede conectar datos, conocimientos, modelos y agentes en diferentes ecosistemas de manera segura”.

Acelerar la adopción de IA empresarial

La inversión de NVIDIA, AMD, Snowflake y Databricks fortalece la Nube de IA Empresarial para más de 2000 empresas globales que confían en Uniphore para impulsar los resultados empresariales, incluso muchas de Fortune 500.

El crecimiento de Uniphore se ve impulsado por la amplia adopción de casos prácticos probados y del mundo real con la Nube de IA Empresarial:

KPMG trabaja con Uniphore para ayudar a mejorar la eficiencia en diferentes funciones como compras, fuerza de trabajo y finanzas. Al crear agentes de IA en la Nube de IA Empresarial de Uniphore, KPMG puede brindar un mayor valor a los clientes en los sectores de banca, seguros, energía y otras industrias reguladas. "Uniphore se está convirtiendo rápidamente en un protagonista dentro del mundo de la IA, y nos complace trabajar con ellos para democratizar el conocimiento empresarial en transformación de IA a fin de impulsar resultados reales para nuestros clientes. Estamos alineados con la visión de Uniphore de la IA como fuerza transformadora de las empresas”, manifestó Prasad Jayaraman, director asesor de KPMG .

trabaja con Uniphore para ayudar a mejorar la eficiencia en diferentes funciones como compras, fuerza de trabajo y finanzas. Al crear agentes de IA en la Nube de IA Empresarial de Uniphore, KPMG puede brindar un mayor valor a los clientes en los sectores de banca, seguros, energía y otras industrias reguladas. Konecta usa la Nube de IA Empresarial de Uniphore para codificar la experiencia operativa en una biblioteca reutilizable de agentes preconfigurados y personalizados para servicios multilingües, automatización del control de calidad, entrenamiento de agentes y orquestación del flujo de trabajo. El resultado obtenido es resoluciones más veloces, mayor consistencia y gobernanza centralizada que cumple con los requisitos de los directores de Sistemas de Información en todos los clientes y regiones. “La Nube de IA Empresarial de Uniphore nos ayuda a convertir el know-how operativo de Konecta en IA que escala”, dijo Oscar Vergé, director de Implementación de IA . “En su plataforma, lanzamos una biblioteca de agentes preconfigurados y personalizados para brindar un servicio multilingüe, automatización del control de calidad, entrenamiento de agentes y orquestación del flujo de trabajo. Los clientes obtienen resoluciones más rápidas, mayor consistencia y el control que requieren sus directores de Sistemas de Información”.

usa la Nube de IA Empresarial de Uniphore para codificar la experiencia operativa en una biblioteca reutilizable de agentes preconfigurados y personalizados para servicios multilingües, automatización del control de calidad, entrenamiento de agentes y orquestación del flujo de trabajo. El resultado obtenido es resoluciones más veloces, mayor consistencia y gobernanza centralizada que cumple con los requisitos de los directores de Sistemas de Información en todos los clientes y regiones. Otros clientes de Uniphore de diversos sectores como Allstate, The Washington Post, Priceline, Atlassian, Bloomberg Media, Dell, y Skechers usan Uniphore para impulsar el crecimiento, mejorar la eficiencia y diseñar experiencias de clientes personalizadas.

“Vemos a Uniphore como un líder en IA empresarial, que permite una empresa agéntica”, manifestó Hemant Dhulla, vicepresidente de Software de IA de NVIDIA. “Al combinar un método soberano y seguro con una orquestación fluida de modelos y despliegue rápido de agentes de IA, Uniphore ayuda a las organizaciones a lograr resultados comerciales significativos, mientras mantiene el control de sus datos y flujos de trabajo”.

“La Nube de IA Empresarial de Uniphore proporciona el rendimiento, la eficiencia y la seguridad requeridos por las empresas”, comentó Dan McNamara, vicepresidente sénior y director general de Servidores, HPC e Inteligencia Artificial Empresarial de AMD. “Como líder en IA empresarial, Uniphore goza de una vasta trayectoria de permitir a los clientes de Fortune 500 que pasen de pilotos de IA a la producción a gran escala”.

“Nuestra inversión en Uniphore tiene que ver con brindar una potente IA agéntica directamente a los datos de nuestros clientes. Al admitir Snowflake de forma nativa, Uniphore permite a las empresas automatizar flujos de trabajo complejos de forma segura, lo que les ayuda a obtener valor más rápidamente sin tener que mover sus datos”, manifestó Harsha Kapre, director de Snowflake Ventures.

“Nuestros clientes quieren pasar las aplicaciones y agentes de IA generativa desde pruebas de concepto hasta implementación a gran escala sin fricciones”, dijo Andrew Ferguson, vicepresidente de Databricks Ventures. “La Nube de IA Empresarial de Uniphore ayuda a las empresas a agilizar su acceso a los datos, su interoperabilidad de modelos y su orquestación de agentes, y, en última instancia, convertir las iniciativas de IA en resultados empresariales reales”.

“La Nube de IA Empresarial de Uniphore brinda una opción de modelo abierto, soberanía de datos y automatización agéntica juntos así las empresas pueden pasar de piloto a producción con rapidez”, señaló Abhishek Shukla, director gerente de Prosperity7 US. “Estamos invirtiendo para respaldar una plataforma que brinda IA regulada a escala global y resultados comerciales cuantificables”.

NEA, March Capital y National Grid Partners aumentaron su inversión en base a un crecimiento permanente líder en el mercado, la ejecución consistente y la confianza en la visión de plataforma de IA Empresarial de Uniphore.

“Creemos que Uniphore es una empresa generacional en IA con la plataforma y el equipo para liderar este mercado”, manifestó Scott Sandell, presidente ejecutivo y director de Sistemas de Información de NEA. “Hemos visto cómo grandes empresas pasan de pilotos de IA a producción en cuestión de semanas, no meses, con una sólida gobernanza y nos complace invertir en el crecimiento continuo de Uniphore en esta última ronda”.

“Uniphore está ofreciendo una de las vías de acceso más rápidas que hemos visto en IA para empresas”, declaró Sumant Mandal, cofundador y socio gerente de March Capital. “La adopción de la Nube de IA Empresarial se acelera en las empresas de Fortune 500 con la ampliación de casos prácticos. Su diseño abierto y modulable permite que los clientes empiecen rápidamente y escalen con seguridad, y nos complace apoyar a este equipo mientras crean un líder en la categoría”.

Entre los hechos destacados más recientes se incluyen el lanzamiento de la Nube de IA Empresarial en la primavera de 2025 y las adquisiciones de ActionIQ e Infoworks, y las adquisiciones anunciadas de Orby AI y Autonom8. Estas adquisiciones anunciadas posicionan a Uniphore al frente del talento de IA y apoyan el logro de resultados nuevos para sus clientes, lo que ayuda a los usuarios empresariales y directores de Sistemas de la Información a adoptar IA con más rapidez y automatizar las tareas con más facilidad con IA que está entrenada en datos empresariales. Juntos, refuerzan el enfoque integral de Uniphore hacia la IA empresarial, que permite a los clientes conservar sus modelos y su infraestructura de datos existentes, trabajar con los sistemas tecnológicos actuales y cumplir los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo.

Acerca de Uniphore

Uniphore es la empresa de IA empresarial que potencia la empresa agéntica con una plataforma de IA completa y modulable que abarca agentes, modelos, conocimientos y datos. Su plataforma, Nube de IA Empresarial (Business AI Cloud), cubre la brecha entre la IA de consumo y la IA empresarial, combinando la simplicidad de la IA de consumo con el rigor, la seguridad y la escalabilidad que requiere la empresa. Uniphore permite a los usuarios empresariales aprovechar sin esfuerzo la IA y obtener resultados inmediatos, al tiempo que proporciona a los directores de informática la base para ofrecer potentes aplicaciones de IA integradas en flujos de trabajo entrenados con datos empresariales. Con la confianza de más de 2000 empresas en todo el mundo, reconocida por Gartner y Forrester, e incluida en la lista Deloitte Fast 500, Uniphore cumple la promesa de la IA como fuerza transformadora para las empresas. Para obtener más información, visite www.uniphore.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios:

Michael Trapani



Vicepresidente de Marketing Global de Uniphore



(631) 560-8895