LOS LECTORES DE LOS ANGELES TIMES NOMBRAN A CURACAO COMO EL MEJOR DESTINO DE COMPRAS EN PREMIOS THE BEST OF THE SOUTHLAND 2023

Curacao reconocido por los lectores como el mejor destino de compras en las cinco regiones del sur de California

Los Ángeles–(BUSINESS WIRE)–Curacao, el minorista de servicio hispano más grande de la costa oeste, obtuvo la distinción de ser finalista en “The Best of the Southland” (Lo Mejor del Sur de California) por Los Ángeles Times. El honor abarca el Condado de Orange, el Valle de San Fernando, Ventura, el Valle de San Gabriel, Inland Empire, South Bay, Long Beach, South L.A., Westside, Central L.A. y East L.A.









La encuesta de lectores “The Best of the Southland”, realizada anualmente por Los Angeles Times, invita a los lectores de la vasta región del área metropolitana de Los Ángeles a nominar sus negocios preferidos para los estimados premios “Lo Mejor del Sur de California” para 2023 en cinco zonas regionales.

“Este reconocimiento de The Los Angeles Times destaca nuestro compromiso de brindar excelentes productos y experiencias de compra excepcionales para nuestros clientes”, dijo Ariela Nerubay, directora de marketing de Curacao Department Stores. “El premio también refleja nuestros valores fundamentales de integridad, calidad y participación comunitaria, demostrados a través de nuestra dedicación continua para retribuir a las comunidades a las que servimos”.

Lo que hace que Curacao sea una marca resonante entre los lectores de Los Angeles Times es su compromiso inquebrantable de servir a las diversas comunidades de Los Ángeles. Más allá de ofrecer una variedad de productos adaptados a las necesidades únicas de la comunidad hispana, Curacao se involucra constantemente en iniciativas que elevan y empoderan. Su integración de la cultura estadounidense y latina se alinea a la perfección con las identidades combinadas que muchos angelinos aprecian, lo que convierte a Curacao no sólo en una tienda, sino en un reflejo del vibrante mosaico de la comunidad.

Como último llamado a la acción, la votación final de “Lo mejor del Sur de California ” permanece abierta hasta el 3 de septiembre a las 11:59 p. m. P.T. Puede votar por Curacao en las cinco regiones en el siguiente enlace: https://uniontrib.secondstreetapp.com/2023-Curacao-Best-of-the-Best/gallery/.

Acerca de Curacao y La Fundación Curacao

Desde su fundación en 1978, Curacao se ha guiado por su misión de mejorar la vida de los clientes al extender las opciones de crédito a personas trabajadoras de ingresos bajos a moderados que necesitan productos de alta calidad para el hogar y de tecnología, viajes, exportaciones y servicios de transferencia de dinero en pagos mensuales bajos. En Curacao, los clientes pueden comprar las mejores marcas y servicios con precios protegidos en créditos con intereses protegidos mientras apoyan a la comunidad. Además, Curacao asigna un porcentaje de cada compra para apoyar el avance de sus comunidades locales a través de la Fundación Curacao. Curacao es un minorista y prestamista omnicanal que atiende a clientes en línea, por teléfono y en persona en inglés y español en Arizona, California y Nevada.

Curacao tiene su sede en 1605 W Olympic Blvd, Los Ángeles, CA 90015. Para obtener más información, visite icuracao.com.

Establecida en 2002, la Fundación Curacao es una fundación privada dedicada a construir un futuro en el que las comunidades sean financieramente sólidas, socialmente empoderadas, respetadas e incluidas. La Fundación Curacao ha trabajado con más de 100 organizaciones benéficas, organizaciones e instituciones que se enfocan en la educación financiera, la salud, el bienestar, la educación y la inmigración, todo dentro de un radio de 10 millas de una tienda minorista de Curacao. Además, la fundación apoya a las organizaciones asociadas de la comunidad a través de operaciones generales y subvenciones para programas.

Para más información visite icuracao.com y foundation.icuracao.com.

Marco González



Bob Gold & Associates



(818) 653-1357



curacao@bobgoldpr.com