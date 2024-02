Los latinos ganadores de los Grammy: Natalia Lafourcade, Gustavo Dudamel y Juanes

La repartición de los Grammy comenzó esta noche poniendo en alto el orgullo latino. Entre los ganadores del prestigioso premio figuran Natalia Lafourcade, Juanes y Gustavo Dudamel.

Entre las primeras categorías premiadas estuvo el jazz latino, para luego conocer al ganador del mejor álbum pop latino. El ganador de la presea fue el artista Gaby Moreno.

La categoría a mejor álbum de rock o alternativo latino hubo un empate. Los nombres fueron Juanes y Natalia Lafourcade. Juanes fue ganadores con el álbum Vida Cotidiana y Lafourcade con De todas las flores.

El Grammy a mejor álbum de música para niño se lo llevó We Grow Together Preschool Songs.

La presea a mejor director de orquesta se la llevó el venezolano Gustavo Dudamel, que ganó a la mejor interpretación de orquesta.

También hubo un galardón para el cantante del momento, Peso Pluma. El mexicano, de 27 años, obtuvo el primer Grammy de su carrera al ganar en la categoría de mejor álbum de música mexicana, por Génesis.4

Rubén Blades se alzó con el premio al mejor álbum tropical, mientras se espera al ganador del Mejor Disco y Álbum de la música en inglés.

La edición 66 de los prestigiosos premios, se lo han llevado las mujeres, posicionándose como las favoritas de los premios Grammy, logrando siete de las ocho nominaciones al “Mejor Disco” y “Mejor Álbum” del año.

Los nominados a “Mejor Disco” son: Billie Eilish – What Was I Made For?; Boygenius – Not Strong Enough; Jon Batiste – Worship; Miley Cyrus – Flowers; Olivia Rodrigo – Vampire; SZA – Kill Bill; Taylor Swift – Anti-Hero y Victoria Monét – On My Mama.

Janelle Monáe – The Age of Pleasure; Jon Batiste – World Music Radio; Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd; Miley Cyrus – Endless Summer Vacation; Olivia Rodrigo – Guts; SZA – SOS y Taylor Swift – Midnights.