Los integrantes de mítica banda, Los Beatles protagonizarán cuatro películas biograficas

Los Beatles, la legendaria banda de rock que ha cautivado a generaciones enteras con su música, pronto llegarán a la gran pantalla de una manera nunca antes vista.

Sony Pictures ha anunciado un acuerdo histórico para producir cuatro películas biográficas centradas en la vida y la música de cada miembro de la icónica agrupación: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Esta noticia marca un hito importante, ya que es la primera vez que los Beatles, conocidos por su celosa protección de los derechos de autor, permitirán que se cuente su historia en el cine. El proyecto estará bajo la dirección del aclamado Sam Mendes, quien se ha mostrado emocionado por la oportunidad de narrar la historia de “la mejor banda de rock de todos los tiempos”.

Have you heard the news? Oh boy. We all support the Sam Mendes movie project. Yes, indeed. peace and love.😎🎶🌈✌️🌟❤️☮️ pic.twitter.com/byhnmVqsHY

