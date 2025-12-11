Los Hometown Grants de T-Mobile alcanzan $20 millones, y así llegan a 450 comunidades

Las nuevas 25 comunidades se unen a un creciente movimiento que está revitalizando calles principales, ampliando espacios públicos y fortaleciendo la vida en pueblos y pequeñas ciudades del país

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy los 25 beneficiarios más recientes de Hometown Grants. Con el otorgamiento de hasta $50,000 por comunidad para ayudar a financiar proyectos locales, T-Mobile ha invertido más de $20 millones en ayuda financiera a 450 pequeñas ciudades, pueblos y comunidades rurales en 48 estados y Puerto Rico durante los últimos cuatro años.





Desde que comenzó el programa Hometown Grants en abril de 2021, las comunidades han utilizado los fondos en proyectos que las fortalecen y mejoran vidas, y en esta ronda vemos un nuevo grupo de ejemplos destacados. En Prattville, Alabama, la biblioteca transformará un tráiler donado en un centro ampliado de servicios bibliotecarios; en Paris, Arkansas, un terreno vacío se convertirá en un animado parque en el centro de la población; y en Dale, Texas, un nuevo pabellón y una red pública de wifi gratis ayudarán a cerrar la brecha digital. Hasta la fecha, el programa ha generado 179,000 horas de voluntariado y ha creado más de 2,000 empleos en comunidades en todo el país.

“Cuando lanzamos Hometown Grants hace cuatro años, nos propusimos marcar una verdadera diferencia para los pueblos y pequeñas ciudades de todo el país, y eso es exactamente lo que está sucediendo con 450 proyectos que ya llegan a 2.6 millones de personas”, señala Jon Freier, director ejecutivo de operaciones, T-Mobile. “Estas comunidades tienen mucha creatividad y resiliencia, y a través de proyectos como nuevos senderos, bibliotecas mejoradas y lugares históricos revitalizados, es increíble ver cómo su pasión puede generar cambios duraderos para un futuro mejor”.

Estos son los próximos 25 beneficiarios y sus proyectos:

Prattville, Ala.: uso de un tráiler de programación donado para transformarlo en un dinámico espacio para programas completamente renovado, incluido un mural en el exterior, que ofrezca un espacio específico para la organización de los casi 500 programas comunitarios que la biblioteca ofrece cada año.

uso de un tráiler de programación donado para transformarlo en un dinámico espacio para programas completamente renovado, incluido un mural en el exterior, que ofrezca un espacio específico para la organización de los casi 500 programas comunitarios que la biblioteca ofrece cada año. Wetumpka, Ala.: ampliación del Centro de Recursos Familiares agregando un baño completo con duchas y una nueva oficina, para que cubra necesidades urgentes y fortalezca su capacidad de brindar apoyo a las familias.

ampliación del Centro de Recursos Familiares agregando un baño completo con duchas y una nueva oficina, para que cubra necesidades urgentes y fortalezca su capacidad de brindar apoyo a las familias. Paris, Ark.: revitalización de un terreno vacío en el centro de la población para convertirlo en el parque Union Bank, creando así un animado lugar de encuentro diseñado que apoye a pequeños negocios y fortalezca el orgullo de la comunidad.

revitalización de un terreno vacío en el centro de la población para convertirlo en el parque Union Bank, creando así un animado lugar de encuentro diseñado que apoye a pequeños negocios y fortalezca el orgullo de la comunidad. Heber, Calif.: actualización de la tecnología de comunicaciones en el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) para mejorar la preparación operativa y la participación comunitaria.

actualización de la tecnología de comunicaciones en el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) para mejorar la preparación operativa y la participación comunitaria. Milford, Del.: instalación de nuevos baños públicos accesibles en el centro de Milford para mejorar la experiencia de los visitantes, apoyando a los negocios locales y promoviendo un mayor uso del Delaware Bayshore Byway.

instalación de nuevos baños públicos accesibles en el centro de Milford para mejorar la experiencia de los visitantes, apoyando a los negocios locales y promoviendo un mayor uso del Delaware Bayshore Byway. Peosta, Iowa: construcción de un pabellón multiuso con baños en el parque Kelly Oaks, para ampliar la recreación accesible, la educación y las oportunidades de reuniones comunitarias y a la vez preservar el ecosistema natural del parque.

construcción de un pabellón multiuso con baños en el parque Kelly Oaks, para ampliar la recreación accesible, la educación y las oportunidades de reuniones comunitarias y a la vez preservar el ecosistema natural del parque. Bonners Ferry, Idaho: construcción de un área de juegos segura y atractiva en North Idaho Classical Academy que promoverá la actividad física, la creatividad y la conexión social para los estudiantes y la comunidad en general.

construcción de un área de juegos segura y atractiva en North Idaho Classical Academy que promoverá la actividad física, la creatividad y la conexión social para los estudiantes y la comunidad en general. Moline, Ill.: instalación de un sistema de minicancha de fútbol de Musco en el parque Riverside para ampliar las oportunidades de recreación para la diversa población de la ciudad.

instalación de un sistema de minicancha de fútbol de Musco en el parque Riverside para ampliar las oportunidades de recreación para la diversa población de la ciudad. Columbia City, Ind.: actualización de la anticuada tecnología de la sala de reuniones y el auditorio con un moderno sistema integrado para garantizar una funcionalidad confiable y de alta calidad para los programas y eventos comunitarios.

actualización de la anticuada tecnología de la sala de reuniones y el auditorio con un moderno sistema integrado para garantizar una funcionalidad confiable y de alta calidad para los programas y eventos comunitarios. Gardner, Kan.: construcción de una cancha de baloncesto comunitaria en honor de una madre de la localidad, creando un espacio dedicado para la recreación que promueva el buen estado físico, la conexión social y el orgullo de la comunidad.

construcción de una cancha de baloncesto comunitaria en honor de una madre de la localidad, creando un espacio dedicado para la recreación que promueva el buen estado físico, la conexión social y el orgullo de la comunidad. Taylorsville, Ky.: creación del programa SCPL Library Makerspace que empoderará a artistas, emprendedores y jóvenes para que exploren tecnologías y herramientas que fomenten la creatividad y la innovación.

creación del programa SCPL Library Makerspace que empoderará a artistas, emprendedores y jóvenes para que exploren tecnologías y herramientas que fomenten la creatividad y la innovación. West Monroe, La.: continuación de las mejoras a un parque en el río Ouachita en el centro de West Monroe con letreros, jardinería y programas que ayudarán a activar un área subutilizada y a conectar a la comunidad con la ribera.

continuación de las mejoras a un parque en el río Ouachita en el centro de West Monroe con letreros, jardinería y programas que ayudarán a activar un área subutilizada y a conectar a la comunidad con la ribera. Bangor, Maine: actualización del sistema de sonido de la compañía teatral Penobscot para garantizar que las producciones sean de alta calidad, revitalizando un auditorio histórico y fortaleciendo su función como un centro cultural y comunitario.

actualización del sistema de sonido de la compañía teatral Penobscot para garantizar que las producciones sean de alta calidad, revitalizando un auditorio histórico y fortaleciendo su función como un centro cultural y comunitario. Laurinburg, N.C.: lanzamiento del Library Connection Cruiser que llevará libros, tecnología y programas a comunidades rurales, expandiendo el acceso equitativo a los recursos de la biblioteca.

lanzamiento del Library Connection Cruiser que llevará libros, tecnología y programas a comunidades rurales, expandiendo el acceso equitativo a los recursos de la biblioteca. Hickory, N.C.: modernización del centro para adultos mayores de West Hickory mediante el reemplazo de su tejado y el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, para garantizar que el espacio para los programas y servicios para adultos mayores sea seguro y cómodo.

modernización del centro para adultos mayores de West Hickory mediante el reemplazo de su tejado y el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, para garantizar que el espacio para los programas y servicios para adultos mayores sea seguro y cómodo. Keene, N.H.: establecimiento de un escenario móvil al aire libre para organizar representaciones y eventos gratis en el centro de la comunidad, apoyando a pequeños negocios y activar espacios públicos.

establecimiento de un escenario móvil al aire libre para organizar representaciones y eventos gratis en el centro de la comunidad, apoyando a pequeños negocios y activar espacios públicos. Jefferson, Ore.: construcción de un parque acogedor para honrar a Glenny Marlatt, un residente muy querido, y a la vez ofrecer un espacio de reunión apto para familias y un lugar para que descansen los ciclistas que visitan Jefferson.

construcción de un parque acogedor para honrar a Glenny Marlatt, un residente muy querido, y a la vez ofrecer un espacio de reunión apto para familias y un lugar para que descansen los ciclistas que visitan Jefferson. The Dalles, Ore.: construcción de toldos permanentes en Federal Street Plaza para crear un espacio versátil de reunión en el centro que promueva el uso comunitario durante todo el año.

construcción de toldos permanentes en Federal Street Plaza para crear un espacio versátil de reunión en el centro que promueva el uso comunitario durante todo el año. Johnstown, Pa.: transformación de un terreno vacío y deteriorado en un pequeño parque comunitario que proporcione un espacio verde y de conexión social y que apoye la revitalización del centro de la población.

transformación de un terreno vacío y deteriorado en un pequeño parque comunitario que proporcione un espacio verde y de conexión social y que apoye la revitalización del centro de la población. Coatesville, Pa.: implementación del proyecto Future Innovators para empoderar a jóvenes desfavorecidos mediante educación práctica en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM), incluyendo arte, tecnología, cine e impresión 3D, en un espacio que fomente la innovación, el desarrollo de la fuerza laboral, la colaboración y las habilidades que la gente joven necesita para estar lista para el futuro y prosperar.

implementación del proyecto Future Innovators para empoderar a jóvenes desfavorecidos mediante educación práctica en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM), incluyendo arte, tecnología, cine e impresión 3D, en un espacio que fomente la innovación, el desarrollo de la fuerza laboral, la colaboración y las habilidades que la gente joven necesita para estar lista para el futuro y prosperar. Dale, Texas: instalación de una red wifi mesh y construcción de un pabellón histórico con temática ferroviaria en el centro comunitario de Dale para ampliar el acceso a Internet y crear un singular espacio público de reunión.

instalación de una red wifi mesh y construcción de un pabellón histórico con temática ferroviaria en el centro comunitario de Dale para ampliar el acceso a Internet y crear un singular espacio público de reunión. Mesa, Wash.: construcción del jardín comunitario y escolar de Mesa, un dinámico espacio multiuso de aprendizaje y recreación al aire libre que apoyará la educación, el bienestar, el compromiso con el medio ambiente y la conexión de la comunidad.

construcción del jardín comunitario y escolar de Mesa, un dinámico espacio multiuso de aprendizaje y recreación al aire libre que apoyará la educación, el bienestar, el compromiso con el medio ambiente y la conexión de la comunidad. Two Rivers, Wis.: instalación de una rampa para kayaks, canoas y tablas de paddle surf accesible, con características que cumplan con la ley ADA, en West River para garantizar que el remo recreativo sea completamente accesible para todos los residentes y visitantes.

instalación de una rampa para kayaks, canoas y tablas de paddle surf accesible, con características que cumplan con la ley ADA, en West River para garantizar que el remo recreativo sea completamente accesible para todos los residentes y visitantes. Madison, W.Va.: establecimiento de un invernadero y mercado de agricultores impulsado por la comunidad en Market on Main en Madison que sirva como centro para la educación, promoviendo el acceso a alimentos saludables, la agricultura local y las prácticas de cultivo sostenibles.

establecimiento de un invernadero y mercado de agricultores impulsado por la comunidad en Market on Main en Madison que sirva como centro para la educación, promoviendo el acceso a alimentos saludables, la agricultura local y las prácticas de cultivo sostenibles. Huntington, W.Va.: creación de un jardín sensorial inclusivo en el Museo Infantil de Huntington para que niños de todo tipo de capacidades disfruten de experiencias sensoriales con plantas, atracciones con sonidos divertidos y un diseño apto para todo tipo de movilidad.

Solicita ayuda financiera local

Cualquier pueblo o ciudad pequeña de EE. UU. o Puerto Rico con una población de menos de 50,000 personas puede solicitar la ayuda financiera del programa Hometown Grants visitando www.t-mobile.com/hometowngrants.

Para seleccionar a los beneficiarios, T-Mobile se asocia con Main Street America, una organización sin fines de lucro que trabaja para fomentar la prosperidad de la comunidad, crear economías resilientes y mejorar la calidad de vida a través del desarrollo económico y la preservación de la comunidad con estrategias específicas locales. Las solicitudes de ayuda financiera se evalúan en función de su nivel de detalle, impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones.

“Durante los últimos cuatro años, el programa Hometown Grants de T-Mobile ha demostrado cómo las inversiones sostenidas a nivel local pueden catalizar resultados transformadores en los pueblos y pequeñas ciudades”, afirma Erin Barnes, presidenta y directora ejecutiva de Main Street America. “Las comunidades de todo el país siguen mostrando lo que es posible cuando la visión local se suma a una colaboración genuina, y nos enorgullece apoyar su liderazgo mientras hacen realidad cambios a largo plazo impulsados por la comunidad”.

El compromiso de T-Mobile con los pueblos y ciudades pequeñas

Como la Mejor Red del País, T-Mobile está totalmente dedicada a mantener conectados a los pueblos y ciudades pequeñas y a las zonas rurales, no solo mediante su cobertura, sino también de inversiones significativas que dejan huella. Desde Hometown Grants hasta el Proyecto 10Millones, El Un-carrier fomenta el crecimiento en los lugares que más lo necesitan.

Los servicios de Internet Residencial de T-Mobile, Internet para Empresas de T-Mobile y T-Mobile Fiber también llevan la banda ancha a ciudades pequeñas y pueblos con opciones rápidas y confiables para las comunidades rurales, mientras que T-Satellite con Starlink conecta a los usuarios incluso en los sitios más difíciles de alcanzar, manteniéndolos conectados en casi cualquier lugar donde se pueda ver el cielo.

Junto con programas como Friday Night 5G Lights, estas iniciativas ponen de manifiesto la escala del compromiso asumido por T-Mobile para mantener conectadas a las personas, potenciar a los pueblos y ciudades pequeñas y ayudar a las comunidades de cualquier tamaño a prosperar.

Para ver cómo Hometown Grants está generando cambios, visita este enlace.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

Acerca de Main Street America

Main Street America lidera un movimiento de colaboración con socios y líderes comunitarios que promueve la prosperidad de las comunidades, crea economías resilientes y mejora la calidad de vida a través del desarrollo económico basado en el lugar y la preservación de la comunidad en el centro de la ciudad y los distritos comerciales locales a lo largo del país.

Durante más de 40 años, Main Street America ha ayudado a construir el poder económico en los centros de las ciudades y los distritos comerciales locales a través de nuestro distintivo marco Main Street Approach™. Fundada como el National Main Street Center® en 1980, Main Street America ha contribuido a generar más de $115.27 billones en reinversión local, a rehabilitar 345,801 edificios, a crear 815,849 nuevos empleos y a poner en marcha 181,647 nuevos negocios en más de 2,000 comunidades. Conoce más sobre Main Street America aquí.

La mejor red: según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. T-Satellite: los mensajes de texto y ciertas apps listas para satélite funcionan con dispositivos compatibles en la mayoría de las zonas al aire libre del país donde se pueda ver el cielo. Es posible que los servicios satelitales, incluidos los textos al 911, puedan demorarse, sean limitados o no estén disponibles. Incluido en los planes Experience Beyond o por $10/mes; se renueva automáticamente cada mes. Cancela en cualquier momento en la app T-Life.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier superpoderoso, T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) cuenta con el poder de la premiada red 5G que conecta más personas en más lugares que nunca. Con la propuesta de una calidad excepcional de T-Mobile que reúne la mejor red, calidad al alcance de todos y las mejores experiencias, El Un-carrier redefine la conectividad y estimula la competencia mientras desata la nueva ola de innovación en servicio móvil y más allá. Con su sede principal en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://www.t-mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa



T-Mobile US, Inc. Relaciones con los medios



MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas



T-Mobile US, Inc.



Investor.Relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com