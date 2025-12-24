Los hechos políticos con más impacto en el 2025

Los hechos políticos más importantes del 2025 y que acapararon la cobertura a nivel mundial dan un parámetro de lo que podría ocurrir en el 2025 con relación a las relaciones diplomáticas de los países y sus repercusiones0en los pueblos.
La guerra entre EEUU y China, tras la llegada de Donald Trump al poder fue uno de los temas que más atención tuvo de la prensa.
LOS HECHOS POLÍTICOS MÁS IMPORTANTES
El gobierno de Estados Unidos (EEUU) acusó a China de querer dominar y controlar por la fuerza militar a Asia, intensificando las tensiones entre ambos países.
El presidente de China, Xi Jinping, advirtió a Estados Unidos (EEUU) que en una guerra comercial no hay ganadores, avizorando el fracaso de la administración de Donald Trump si continúa con su deseo de imponer aranceles.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que canceló el acuerdo de la Ruta de la Seda con China, supuestamente porque el país asiático no le ofrecía ningún beneficio.
El pasado 24 de octubre, una operación de Estados Unidos (EEUU) en aguas del Caribe terminó con el derribo de una lancha rápida presuntamente utilizada por el Tren de Aragua para el narcotráfico regional.
La plataforma Google Maps están planeando renombrar el Golfo de México como Golfo de América, siguiendo las instrucciones del presidente estadounidense, Donald Trump.