Los ganadores del popular concurso fotográfico se anuncian en la inauguración de una nueva gran exposición que muestra el papel esencial y la belleza del hormigón en todo el mundo

21 000 candidaturas presentadas por profesionales y aficionados de todos los continentes.

“Concrete in Life Photo of Year” de México gana el primer premio de $10 000.

Más de 100 imágenes destacadas de los últimos cinco años del concurso organizado por la GCCA se exponen por primera vez en la Brunswick Art Gallery de Londres.

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Una impactante imagen de un niño volando una cometa jugando en las escaleras del Centro Cultural Teopanzolco en México, ha sido nombrada “Concrete in Life Photo of the Year”. Fue seleccionada entre las 21 000 fotografías que participaron en el concurso mundial anual, organizado por la GCCA, que destaca la belleza y el papel esencial que desempeña el hormigón en todo el mundo.









La imagen, galardonada con un premio de $10 000 (diez mil dólares estadounidenses), fue tomada por Saeed Rezvanian en el edificio triangular de hormigón de Cuernavaca, cuya arquitectura rinde homenaje a los templos aztecas en ruinas con forma de pirámide.

La foto de Saeed fue anunciada como ganadora de este año en la inauguración de una nueva exposición gratuita que conmemora los cinco años del concurso. Más de 100 imágenes excepcionales se exponen ahora al público en la Brunswick Art Gallery de Londres, un famoso edificio de hormigón.

Thomas Guillot, director general de la GCCA, que participó como jurado en el concurso de este año, declaró “Muchas felicidades a Saeed Rezvanian y a todos los ganadores de este año. Sus extraordinarias imágenes ponen de manifiesto que el hormigón es muchas cosas: fuerte y duradero, pero también conmovedor y bello, y que contribuye a nuestras múltiples vidas en todo el planeta. Y ahora, con la exposición pública que conmemora los cinco años del concurso, esperamos que el mayor número posible de personas tenga la oportunidad de ver por sí mismo lo impresionantes que son las imágenes”.

Saeed Rezvanian, cuya foto ganadora fue la del Centro Cultural de Teopanzolco en México declaró lo siguiente: “Mi foto muestra cómo el hormigón desarrolla entornos artísticos y funcionales en nuestras vidas. Me cautivaron los niños jugando entre las bellas estructuras. Es un gran honor ganar el concurso Concrete in Life 2023″.

Las fotografías procedían de todos los continentes e incluían impresionantes imágenes de rascacielos y del mundo urbano moderno, así como de infraestructuras clave como defensas marítimas, presas y muelles, canales de riego, puentes, carreteras y pasarelas. Las fotos también muestran una interacción humana más íntima en arrozales, centros deportivos, lugares de culto, parques infantiles y de patinaje, comunidades y hogares, así como sorprendentes espacios de diseño arquitectónico, y mucho más.

Chris George, director de contenidos de Digital Camera World, que también juzgó el concurso de este año, dijo que la foto ganadora de Saeed Rezvanian era “una imagen bellamente encuadrada, con un sutil uso del blanco y negro que encanta al espectador”.

Su compañero de jurado Paul Makovsky, redactor jefe de Architect Magazine dijo que mostraba “un efecto y una energía verdaderamente dramáticos frente a la solidez y la seguridad del hormigón”.

Este año, para conmemorar los cinco años del concurso, se introdujo por primera vez un premio especial elegido por el público. El premio, dotado con $5000, lo ganó Muhammad Nurudin, por su imagen de la autopista de peaje de Mandara, en Bali.

También se anunciaron otros cuatro ganadores de categoría, cada uno de los cuales recibió un premio de $2500. Owen Davies fue nombrado ganador de la categoría de hormigón urbano por su foto del Armstrong Rubber Building de New Haven (Connecticut, EE. UU.).

Andre Hidayat Arrasuli ganó en la categoría de Infraestructuras de Hormigón por una imagen de la Nueva Terminal de Contenedores de Priok, en Indonesia. Alexander Arregui Leszczynska ganó la sección de Belleza y Diseño del Hormigón por su imagen de la Maurerhalle, una sala de conferencias y espacio multifuncional en Basilea (Suiza). Y A.P. Hari Wibowo fue nombrado ganador de la categoría Hormigón en la Vida Cotidiana, por su foto del Estadio Acuático Gelora Bung Karno, también en Yakarta.

Todas las fotos ganadoras y finalistas, así como una versión en línea de la galería, pueden verse en https://gccassociation.org/concreteinlife2023/

La exposición Concrete in Life está abierta de 09:00 a 21:00 hasta el 28 de marzo en la Brunswick Art Gallery en Londres. La visita es gratuita.

Acerca del GCCA: El GCCA y sus miembros representan el 80 % de la capacidad mundial de producción de cemento fuera de China, así como un número creciente de fabricantes chinos. Las empresas miembros se comprometieron a reducir y, en última instancia, eliminar las emisiones de CO2 del hormigón, que actualmente representan alrededor del 7 % a nivel mundial, mediante la aplicación de la hoja de ruta Concrete Future 2050 Net Zero de la GCCA, la primera industria pesada en establecer un plan tan detallado. Juntos, la GCCA se compromete a construir un futuro del hormigón brillante, resistente y sostenible para la industria y para el mundo.

Citas completas del jurado:

Chris George, director de contenidos de Digital Camera World, que también formaba parte del jurado, declaró que la foto ganadora era “una bella imagen enmarcada, y un buen uso del blanco y negro.El concurso mundial de fotografía Concrete in Life sigue demostrando que es posible hacer fotos impresionantes de la arquitectura y el entorno creado por el hombre que muestren la belleza de este material de construcción universal”.

Paul Makovsky es redactor jefe de Architect Magazine, la revista oficial del Instituto Americano de Arquitectos, y también fue jurado del concurso de este año. En su opinión, la foto ganadora mostraba “Bonito efecto dramático frente a la solidez del hormigón. El concurso mundial de fotografía Concrete in Life nos muestra que grandes ejemplos de cómo este material fuerte, versátil y duradero se utiliza en la arquitectura y las infraestructuras de formas bellas e inspiradoras”.

Citas adicionales de los ganadores:

Muhammad Nurudin, ganador del voto popular: “Hice esta foto en Bali. Algo me llamó la atención cuando el avión estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Ngurah Rai: la autopista de peaje Bali Mandara, situada muy cerca del aeropuerto. Esta autopista de peaje está construida sobre el mar y conecta la ciudad de Denpasar, el aeropuerto internacional de Ngurah Rai y Nusa Dua, en Bali. Además de acelerar el tiempo de viaje desde el aeropuerto y la ciudad de Denpasar a Nusa Dua, la carretera es una solución para superar la congestión que se produce durante la temporada de vacaciones. Bajo la circunvalación de peaje hay varias parcelas plantadas con manglares. Los agricultores los cuidan habitualmente. Es un gran honor ser uno de los ganadores del concurso de fotografía Concrete in Life 2023 y contar cómo el hormigón es un excelente vínculo entre la gente de mi país”.

Andre Hidayat Arrasuli, ganador de la categoría Infraestructuras de hormigón: “Tomé esta foto en la costa norte de Indonesia. La terminal de contenedores de New Priok es uno de los puertos importantes que sustentan las actividades económicas. Me interesó captarla cuando vi la composición y la belleza de este puerto por la noche. Una vez más, gracias, es un placer para mí ser uno de los ganadores de esta categoría”.

A.P. Hari Wibowo, ganador de la categoría El hormigón en la vida cotidiana: “Estoy muy orgulloso de que mi fotografía haya sido anunciada como ganadora de Concrete in Life 2023. La foto muestra la escena en el Estadio Acuático Gelora Bung Karno de Yakarta y pinta un cuadro vívido. La combinación de los atletas calentando para la competición de saltos de trampolín, la arquitectura del estadio, los colores vibrantes y el juego de luces y sombras crean una escena cautivadora y armoniosa. Es fantástico haber podido captar esta belleza a través del objetivo de mi cámara”.

Owen Davies, ganador de la categoría Hormigón urbano: “Estoy encantada de haber sido elegida ganadora del concurso Concrete in Life 2023. Me inspiré para hacer esta imagen del antiguo edificio de Armstrong Rubber en New Haven, Connecticut, después de pasar varias veces por delante conduciendo por la I95. La llamativa geometría y la gran masa del edificio me atrajeron inicialmente y la brillante luz del verano acentuaba la textura de la maravillosa fachada de hormigón esculpido. Es una de mis imágenes favoritas y que los jueces de la GCCA la hayan seleccionado como ganadora de la categoría es un gran honor. Muchas gracias”.

Alexander Arregui Leszczynska, ganador de la categoría Belleza y diseño del hormigón: “¡Estoy muy emocionado por ser uno de los ganadores del Concrete in Life 2023 y felicito también a los compañeros que lo han conseguido! Esta monumental estructura de hormigón tipo origami, en la que la fachada y el tejado están unificados a través de la misma lámina, me trajo vívidos recuerdos de mis estudios de arquitectura, cuando explorábamos la resistencia estructural del papel plegado como método de creación. Visitada durante el evento Open House Basel, la Maurerhalle sigue siendo para mí un punto culminante y una joya arquitectónica intemporal de la ciudad, donde escultura y estructura, arte y ciencia, se funden armoniosamente”.

