Los frijoles pueden ayudar a que las personas vivan hasta 100 años

Un análisis científico ha demostrado que los frijoles pueden ayudar a las personas a vivir hasta cien años por sus propiedades nutritivas.

La información ha generado polémica entre los que aman el alimento y los que lo odia que buscan la longevidad.

Según el estudio, la alimentación es clave para prolongar los años de vida, entre estos los frijoles y sus derivados.

“Nuestra alimentación determina la energía que tenemos para realizar nuestras actividades, la salud digestiva, y hasta nuestras emociones”, destaca el estudio.

Se indicó que de acuerdo con los datos, el frijol está vinculado con el combate del envejecimiento y la posibilidad de vivir más años.

Los datos sobre la importancia de consumir frijoles y la longevidad fue desarrollado por Eat This, Not That (ETNT).

Para el hallazgo se observó a personas que viven más tiempo en distintas regiones del mundo, descubriendo que el alimento hace vivir hasta los cien años.

“Se concluye que la inclusión de frijoles en la dieta de las personas permite que estas pueden vivir por más tiempo”, se indicó.

Se habla de que una persona debe consumir una taza del alimento diario para poder aportar a la longevidad del cuerpo.

Los médicos han destacado que para que el alimento aporte a la longevidad deben saberse preparar, esto significa que son hervidos y no refritos.