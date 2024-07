Los estudiantes dicen lo que necesitan para sentirse conectados y no rechazados en el instituto

Los alumnos de Learn4Life comparten cómo el aprendizaje personalizado les da un sentido de pertenencia

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cuando los adolescentes sienten que los adultos de su centro se preocupan por su aprendizaje y por ellos como personas, es más probable que obtengan mejores notas y resultados en los exámenes, que asistan más a clase y que permanezcan más tiempo en la escuela.1 Cuando los jóvenes se sienten vinculados a su escuela, tienen menos probabilidades de sufrir problemas de salud mental, drogadicción, violencia y actividades sexuales de riesgo.2









Learn4Life, una red de más de 80 centros públicos de enseñanza secundaria, comparte que el 81 % de los estudiantes afirman sentir que pertenecen a su centro, según una reciente encuesta aleatoria realizada a 12.000 de sus alumnos. Los resultados muestran que su modelo de aprendizaje personalizado garantiza que cada alumno tenga tiempo suficiente con sus profesores, tutores, directores, orientadores y demás personal para desarrollar un sentimiento de pertenencia.

Compárese con una pregunta similar formulada en el estudio California Healthy Kids Study (CHKS), en el que solo el 42 % de los alumnos de secundaria se sienten vinculados a sus centros escolares, o con el porcentaje nacional del 49 %.3,4

Cuando se les preguntó si en su centro educativo había un adulto al que pudieran acudir en busca de ayuda, casi el 95 % de los alumnos de Learn4Life respondieron afirmativamente, mientras que en la encuesta CHKS, solo el 51 % respondió afirmativamente.5,6

“Otro componente clave de la conexión escolar es cuando los profesores tienen altas expectativas para ellos a nivel académico, dijo Shellie Hanes, superintendente. “Nuestros estudiantes dicen abrumadoramente que sus profesores les animan a entregar los créditos y fomentan su progreso hacia la graduación, 96 por ciento, en comparación con los resultados de CHKS del 61 por ciento”.7

Hanes señaló que un modelo escolar tradicional no siempre es el mejor entorno para que los alumnos se sientan conectados. La Asociación Americana de Psicología (APA) coincide en que uno de los cambios más interesantes en la educación es el aprendizaje personalizado, respaldado por sólidos conocimientos científicos, con el objetivo de que el aprendizaje sea más eficaz para cada alumno.8

Jolie F., recién graduada, tenía la sensación de estar pasando desapercibida en su superpoblado instituto.

“Era una lucha. Siempre me quedaba atrás y no encontraba mi ritmo”, explica. “Solo ansiaba que me escucharan”.

Se trasladó a Learn4Life y sus profesores desarrollaron un plan personalizado que le permitía aprender al ritmo que mejor se adaptaba a su estilo de aprendizaje. Tenía problemas de salud mental, por lo que el personal se aseguró de que recibiera asesoramiento y ánimos constantes para mantenerla motivada y dar lo mejor de sí misma.

“En comparación con los institutos tradicionales, los profesores de Learn4Life están mucho más en sintonía con las necesidades personales de los alumnos. Realmente quieren que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial”, dijo Jolie, que ahora está en la universidad.

Agosto es el Mes del Aprendizaje Personalizado, para reconocer, promover y apoyar la práctica de enseñar a los alumnos de la forma en que cada uno aprende mejor. Para obtener más información, visite learn4life.org/personalized-learning.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de institutos públicos sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 59.000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá del instituto. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.

