Los Estados Miembros de la OCD destacan su compromiso con la cooperación digital en una declaración conjunta en la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Los Estados Miembros de la Organización de Cooperación Digital (OCD) se reunieron para su primer Diálogo de Alto Nivel sobre Cooperación Digital en el marco de la 80.a Asamblea General de las Naciones Unidas y adoptaron una declaración conjunta que convoca a una cooperación mundial urgente para garantizar que la transformación digital se convierta en un motor de resiliencia, prosperidad y paz.









Con el impulso del Pacto Digital Global de las Naciones Unidas, celebrado en 2024, y la Agenda cuatrienal de la OCD para la resiliencia y la prosperidad digitales (2025-2028), los Estados Miembros de la OCD se unieron en torno a un propósito claro: garantizar que la transformación digital se convierta en una fuerza para la prosperidad y la paz, no para la exclusión y la fragmentación.

En sus deliberaciones, los representantes de los Estados Miembros de la OCD reconocieron la urgencia de superar la fragmentación digital y fortalecer la cooperación entre países y organizaciones. Se comprometieron a apoyar la expansión de modelos de cooperación innovadores para la transformación digital, incluidas la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. También se comprometieron a alinear los esfuerzos nacionales con los principios compartidos de inclusión digital, innovación responsable y ecosistemas digitales resilientes.

Los líderes reafirmaron el valor de las herramientas basadas en datos, como el Navegador de la Economía Digital de la OCD, para supervisar el progreso y definir políticas. Además, recibieron con satisfacción la ampliación del Grupo de Amigos de las Naciones Unidas para la Cooperación Digital, presidido de manera conjunta por Pakistán y Arabia Saudita, como mecanismo vital para mantener el impulso y el diálogo multilateral en la sede de la ONU.

El anuncio posiciona a la OCD como un catalizador para una nueva era de cooperación digital multilateral, comprometida a trabajar junto con las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y aliados para desarrollar un futuro digital que sea inclusivo, sostenible y resiliente.

Para leer la declaración conjunta completa, visite: (https://dco.org/wp-content/uploads/2025/09/High-level-Ministerial-Dialogue-on-Digital-Cooperation-JOINT-STATEMENT.pdf).

