Los escándalos más sonados del 2025 están ligados con actos de corrupción, mala gestión estatal y casos sexuales, entre los que figura el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

Solo hace unas horas han resurgido nuevos detalles de los archivos Epstein, que aunque el Departamento de Justicia quiso ocultar, han aparecido datos que vinculan a Trump, a pesar de intentar cerrar el caso hace unos meses.

LOS ESCÁNDALOS MÁS SONADOS DEL 2025

Nuevos archivos revelan carta que menciona a Trump: "comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles” La publicación de los archivos de Epstein ha generado fuertes reacciones en todo el mundo. Estos nuevos documentos, hechos públicos recientemente, han revelado la identidad de varias figuras poderosas supuestamente vinculadas al extenso caso de Jeffrey Epstein.

Los cuestionados indultos otorgados, entre estos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, han empañado a la justicia estadounidense.

Trump otorgará perdón presidencial a Todd y Julie Chrisley tras escándalo de fraude bancario El presidente Donald Trump ha revelado su intención de conceder un indulto a Todd y Julie Chrisley, conocidos por protagonizar el programa de telerrealidad Chrisley Knows Best, centrado en su lujosa vida familiar. La pareja cumple actualmente condena por delitos de fraude financiero y evasión fiscal. CoinDesk: El creador del token Libra confirma pagos a la hermana del presidente Milei

"Le envío dólares a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero", dijo Hayden Davis, aumentando las presiones en contra del líder ultraderechista. Escándalo en Islandia: Dimite la ministra de Educación tras hacerse público que tuvo un hijo de un menor de edad Asthildur Loa Thorsdottir, la ministra de Educación e Infancia de Islandia dimitió tras conocerse que mantuvo una relación amorosa e íntima con un menor de edad. Zelenski pierde a la figura más importante de su gobierno tras ser acusado por actos de corrupción