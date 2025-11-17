Los ecuatorianos le dicen NO al plan de Noboa de imponer bases militares extranjeras 

El país sudamericano volvió a las urnas para decidir el futuro político en un referéndum con amplia atención nacional e internacional.

Los resultados del referéndum en Ecuador, convocado por el presidente Daniel Noboa, marcarán un antes y un después en la agenda de reformas.

El proceso, realizado este 15 de noviembre, estuvo enfocado en cuestiones clave como la seguridad, reformas judiciales y la posibilidad de abrir el sector petrolero a más inversiones.

Con una participación notable de la ciudadanía, Ecuador no solo decidió sobre temas inmediatos, sino también sobre el camino de transformación propuesto por el actual gobierno.

Principales reformas sometidas a votación

Entre las principales iniciativas planteadas en el referéndum sobresalen cambios en el sistema de justicia para combatir el crimen organizado, ajustes constitucionales relacionados con la extradición de ecuatorianos por delitos graves y la habilitación para explotar ciertos recursos naturales estratégicos.

De acuerdo con avances oficiales y sondeos, algunas de las propuestas de Noboa habrían recibido un respaldo mayoritario, aunque otras quedaron pendientes o fueron rechazadas por la ciudadanía.

El debate previo al referéndum reflejó la polarización política en el país. Mientras sectores en favor de Noboa defendían las reformas como necesarias para la seguridad y el crecimiento económico, voces críticas alertaron sobre posibles impactos ambientales y la concentración de poder.