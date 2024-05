Los EAU comprometen 6,26 mil millones de dólares en acuerdos de compras industriales

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos–(BUSINESS WIRE)–Durante el Foro Make it in the Emirates (MIITE), que concluyó el martes, empresas públicas y privadas de los EAU se comprometieron a destinar 6.26 mil millones de dólares adicionales a la fabricación local. Organizado por el Ministry of Industry and Advanced Technology (MoIAT) (Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada), el foro fue testigo de una serie de anuncios, entre ellos un compromiso de 820 millones de dólares para la compra de equipos médicos que se producen localmente. Los anuncios de compras locales se basan en los compromisos generados por las dos ediciones anteriores del foro, elevando el valor total a 38,93 mil millones de dólares, lo que representa 2.000 productos para fabricación local.









Estos compromisos forman parte de una serie de acuerdos e iniciativas multimillonarios anunciados en el MIITE, con el fin de promover la autosuficiencia económica y atraer inversiones a los EAU. Durante el MIITE se firmaron 82 acuerdos en apoyo de la Operation 300bn, una estrategia destinada a aumentar el valor agregado de la industria manufacturera hasta 81 mil millones de dólares en 2031.

Durante el MIITE se anunciaron proyectos e inversiones industriales por más de 5,44 mil millones de dólares, incluida una inversión de 12 millones de dólares para poner en marcha el primer productor de microalgas de los EAU. Levidian, con sede en el Reino Unido, anunció una inversión de 100 millones de dólares en un nuevo Centro Regional de Entrega en Abu Dabi, con el objetivo de obtener 2 mil millones de dólares en ingresos para 2030 y la promesa de crear cientos de puestos de trabajo.

El MoIAT puso en marcha el AI Innovation Program (Programa de Innovación en IA) para ayudar a las empresas industriales a integrar la IA en sus operaciones. El programa cuenta con el respaldo de una financiación de 100 millones de dólares del Emirates Development Bank (EDB). El EDB se asoció con bancos comerciales para conceder préstamos conjuntos por valor de 272 millones de dólares para apoyar a las empresas industriales. Otra iniciativa, Transform 4.0, se puso en marcha con el objetivo de crear 100 faros de Industry 4.0 en los próximos tres a cinco años.

Su Excelencia, el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada, expresó: “La tercera edición del Foro Make it in the Emirates marca una importante conjunción del ritmo y el impulso para el sector industrial de los EAU. En sólo tres años, desde la creación del ministerio, la contribución del sector industrial al PIB ha crecido un 49 %, hasta alcanzar los 197 mil millones de AED (53,64 mil millones de dólares). El país se ha convertido en un auténtico centro mundial de inversión e innovación industrial, que atrae a algunos de los nombres más importantes y los mejores talentos del mundo.

“Los anuncios realizados esta semana mejorarán la resistencia nacional en sectores clave como energía, cuidado de la salud y alimentos, pero también crearán grandes oportunidades de inversión para las empresas que busquen desbloquear la nueva ola de valor que está creando la Operation 300bn.”

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Sara Al Qarout, 00971529456243



salqarout@apcoworldwide.com