Los dirigentes mundiales de la industria de todo el mundo abordan la neutralidad de carbono y el futuro de la energía en el mayor congreso del mundo dedicado a la digitalización industrial, Ignite Talks, del 21 al 23 de septiembre

OSLO, Noruega y AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Julie Sweet, CEO de Accenture, Mads Nipper, CEO de Ørsted, Judson Althoff, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Microsoft, y Øyvind Eriksen, presidente y CEO de Aker ASA, inauguran la conferencia anual. El evento virtual, de asistencia gratuita, contará con la presencia de líderes e innovadores de todo el mundo que están impulsando las industrias y las cadenas de suministro hacia un futuro más sostenible, innovador y basado en los datos.

Cognite, líder en innovación industrial, celebrará, en colaboración con Microsoft y Aker Horizons, la cuarta edición de su congreso mundial anual Ignite Talks del 21 al 23 de septiembre de 2021. Algunos de los principales expertos en tecnología e inteligencia artificial (IA), energía, electricidad y servicios públicos, fabricación, finanzas, energías renovables y ciberseguridad compartirán sus puntos de vista especializados en el congreso virtual de tres días dedicado a la digitalización industrial que se celebrará conjuntamente en Asia, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

“Si queremos conseguir una transformación real y reducir las emisiones netas a cero, es momento de actuar ya”, señala John Markus Lervik, cofundador y CEO de Cognite. “El congreso Ignite Talks se organiza para reunir a los líderes del sector bajo un mismo techo para iniciar una conversación que creemos que es cada vez más urgente y cuyo objetivo es la identificación de soluciones. Se hablará sobre los datos y su plena explotación, así como de las dificultades y oportunidades asociadas a la optimización de operaciones a gran escala a través de la tecnología. El objetivo final es encontrar el equilibrio adecuado entre sostenibilidad empresarial y medioambiental”, añade.

“Es fundamental entender y contextualizar los datos para que las empresas tomen el control de la transformación digital de sus procesos de fabricación, avancen hacia las emisiones netas cero y garanticen el éxito en la industria del futuro”, destaca Julie Sweet, presidenta y CEO de Accenture. “Estas son las razones por las que Cognite y Accenture se comprometen a trabajar con sus clientes y socios en sus respectivos ecosistemas para permitir a los fabricantes extraer nueva información útil de sus datos, de forma temprana y a escala”, prosigue.

“Para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas, las organizaciones deben convertir los datos obtenidos en acciones para poder evaluar el impacto y el progreso y reorganizar sus operaciones. Microsoft está trabajando con socios como Cognite para desarrollar conjuntamente soluciones innovadoras que permitan a las organizaciones avanzar en su camino hacia la sostenibilidad”, comenta Judson Althoff, director de operaciones de Microsoft.

Los asistentes acudirán a debates sobre cómo la tecnología puede dar forma a nuestro futuro industrial, las economías circulares, el aumento de la automatización y el futuro de la gestión de datos industriales. También se explorarán en profundidad cuestiones como la sostenibilidad rentable y la aplicación de la metodología DataOps industrial.

Para inscribirse ahora y acceder al programa completo de esta conferencia en línea, visite: ignitenews.com/ignite-talks/ y vea el video de Ignite Talks.

Microsoft y Aker Horizons son socios del congreso Ignite Talks. Los patrocinadores de oro son Accenture, Aize, Capgemini, Cognizant, Itera, TietoEVRY, Wood y Yokogawa.

Entre los aspectos más destacados que se ofrecerán durante Ignite Talks se incluyen:

Martes, 21 de septiembre de 2021

Discurso de apertura de Ignite: De las palabras a la acción

Julie Sweet, CEO de Accenture

Mads Nipper, CEO de Ørsted

Judson Althoff, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Microsoft

Øyvind Eriksen, presidente y CEO de Aker ASA

John Markus Lervik, CEO y cofundador de Cognite

El futuro de la energía: la tecnología como factor de sostenibilidad rentable

Kristian Røkke, CEO de Aker Horizons

Kristin F. Kragseth, CEO de Petoro

Hilde Tonne, CEO de Statnett

Paula Doyle, vicepresidenta de ventas y marketing de Cognite

Creación de futuras empresas energéticas resistentes y más sostenibles

Mario Mehren, CEO de Wintershall Dea

Kristin Færøvik, directora gerente de Lundin Energy Norway

Miércoles 22 de septiembre de 2021

Aumentar la rentabilidad, promover la sostenibilidad: nueva dirección estratégica hacia 2050

Hilde Merete Aasheim, presidente y CEO, Hydro

Sigve Brekke, presidente y CEO de Telenor Group

Øyvind Eriksen, presidente y CEO de Aker ASA

El futuro de la energía: la tecnología es la clave para la transformación

Surya Panditi, presidente y CEO de Enel X North America

Bill Magness, expresidente y CEO De ERCOT

Carolina Torres, directora senior de transformación industrial energética de Cognite

El salto de la fabricación desde las pruebas de concepto hasta las operaciones digitales a escala

Patrik Sjöstedt, responsable de negocios regional de EMEA, fabricación, comercial empresarial de Microsoft

Hunter Beck, director de éxito de clientes de Cognite

Jueves, 23 de septiembre de 2021

La dimensión tecnológica de la transición energética mundial

Ahmed Hashmi, vicepresidente senior de servicios digitales, de producción y empresariales de bp

Francois Laborie, presidente de Norteamérica de Cognite

How Utility Companies Can Build the Right Data Foundation for Analytics and Operations

Susan Maley, Monitoring & Advanced Analytics, Electric Power Research Institute (ERPI)

Michael Rossol, Data/Software Engineer, National Renewable Energy Laboratory

Thomas Trøtscher, Chief Data Officer, Statnett

Las compañías eléctricas crean supuestos de datos adecuados para el análisis y las operaciones

Susan Maley, monitorización y análisis avanzado del Electric Power Research Institute (ERPI)

Michael Rossol, ingeniero de datos/software del National Renewable Energy Laboratory

Thomas Trøtscher, director de gestión de datos de Statnett

El futuro de la gestión de datos industriales

Alvin Shaffer, director de Industria 4.0 para renovables de Equinor EE. UU.

Susan Peterson Sturm, consultora independiente del Comité de IoT

Ben Blanchette, director del programa de fabricación digital de Owens Corning

Acerca de Cognite

Cognite es una empresa de software como servicio (SaaS) industrial mundial creada con una visión clara: empoderar rápidamente a las empresas industriales con datos contextualizados, fiables y accesibles para ayudar a impulsar la transformación digital a gran escala de las industrias de uso intensivo de activos en todo el mundo. Nuestra plataforma principal de DataOps industrial, Cognite Data Fusion™, permite a los usuarios de datos y dominios industriales colaborar de forma rápida y segura para desarrollar, operativizar y escalar soluciones y aplicaciones de IA industrial para ofrecer tanto rentabilidad como sostenibilidad. Visítenos en www.cognite.com y síganos en Twitter @CogniteData o en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognitedata

