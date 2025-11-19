Los directores de marketing se enfrentan a un ajuste de cuentas en materia de "reputación y resultados", según las perspectivas para 2026 de NIQ

A pesar de la volatilidad económica, según NIQ, el 83 % de los responsables de marketing siguen confiando en sus marcas, pero indican que los principales desafíos son demostrar el retorno de la inversión (ROI) y lograr la conectividad de los datos

“Ahora, cada dólar que se invierte en marketing está bajo la lupa”, señaló Marta Cyhan-Bowles, directora de Comunicaciones y responsable del Centro de Excelencia Global de Marketing de NIQ. “Dado que las organizaciones priorizan la reducción de costos, los directores de marketing tienen el desafío no solo de gastar con prudencia, sino también de demostrar cómo el marketing impulsa directamente el reconocimiento, el crecimiento y la fidelización. Ya no se trata solo de eficiencia, sino de demostrar capacidad de impacto, y con presupuestos prácticamente planos”.

Principales conclusiones del informe CMO Outlook 2026 de NIQ

Los directores de marketing siguen confiando en el valor de marca, pero cambian el enfoque debido a las presiones

El 83 % de los directores de marketing siguen considerando la marca como un activo comercial clave; sin embargo, solo el 55 % destina el 60 % o más de su presupuesto a la creación de marca a largo plazo, lo que supone un descenso con respecto al 59 % de directores de marketing que respondieron el año pasado.

La confianza en el propósito de la marca cayó del 83 % al 71 %.

A pesar de la fuerte creencia en el valor de la marca, el 84 % de los directores de marketing ahora priorizan el ROI como su principal métrica para la asignación de presupuesto, lo que indica presión para impulsar la conversión a corto plazo en lugar del crecimiento de la marca a largo plazo.

Solo el 69 % de los directores de marketing afirma que los directores ejecutivos y directores financieros apoyan la inversión a largo plazo en la marca, lo que supone un marcado descenso con respecto al 80 % del año pasado. Estos cambios subrayan una creciente tensión entre la gestión de la marca y el escrutinio financiero.

La fragmentación de datos amenaza la claridad del retorno de la inversión

El 54 % de los directores de marketing afirma que conectar datos provenientes de diferentes fuentes es un obstáculo muy significativo para generar información relevante.

Un tercio se basa en entre 5 y 15 herramientas para medir el ROI; en algunos casos, en más de 15.

Solo el 37 % dice disponer de un repositorio de datos centralizado accesible para todas las partes interesadas.

La integración de la IA se acelera, pero ahora se evalúa a los directores de marketing por el impacto, no por el acceso

Las herramientas de IA generativa son ampliamente utilizadas para la generación de contenidos (69 %), la personalización (64 %) y la planificación y optimización de medios (55 %).

El foco ha pasado de la experimentación a la demostración de resultados empresariales medibles, y se espera que los directores de marketing cuantifiquen el retorno de la inversión en IA a nivel ejecutivo.

Las redes de medios minoristas (RMN) se consolidan como la próxima frontera del retorno de la inversión en marketing

El 69 % de los directores de marketing reconocen que las redes de medios minoristas son cada vez más importantes, y el 67 % proyecta aumentar la inversión el próximo año.

Si bien las RMN brindan entornos ricos en conversiones y una precisión de segmentación sin precedentes, también aumentan la fragmentación de los medios, lo que intensifica la presión sobre los directores de marketing para integrar datos multicanal mediante modelos y análisis avanzados basados en inteligencia artificial.

La integración continua de campañas fuera de la plataforma con anuncios de RMN en la plataforma sigue siendo esencial para una estrategia de embudo completo coherente y una conversión más sólida.

Muchos directores de marketing ahora ven las alianzas digitales con los minoristas como inversiones a largo plazo que aceleran el crecimiento de SKU y fortalecen la distribución.

“Los profesionales del marketing están redefiniendo el significado del término rendimiento”, comentó Cyhan-Bowles. “Los datos, la inteligencia artificial y las redes de medios minoristas están redefiniendo las estrategias tradicionales del marketing, y los directores de marketing que obtengan mejores resultados serán aquellos que conecten estas fuerzas y puedan mostrar un valor cuantificable para la organización”.

Áreas estratégicas/próximos pasos

De cara al 2026, los resultados de NIQ señalan cuatro prioridades que definirán a las organizaciones de marketing de alto rendimiento.

Integración y conectividad de datos: Crear sistemas de datos unificados y centralizados para generar una única fuente de datos veraz sobre el rendimiento del marketing y permitir una toma de decisiones más ágiles y basadas en información relevante.

Crear sistemas de datos unificados y centralizados para generar una única fuente de datos veraz sobre el rendimiento del marketing y permitir una toma de decisiones más ágiles y basadas en información relevante. Implementación de IA y medición del retorno de la inversión: Maximizar las capacidades existentes de IA, invertir en nuevas soluciones de IA que impulsen un tipo de eficiencia medible y articular claramente el impacto comercial de la tecnología de marketing ante las partes ejecutivas.

Maximizar las capacidades existentes de IA, invertir en nuevas soluciones de IA que impulsen un tipo de eficiencia medible y articular claramente el impacto comercial de la tecnología de marketing ante las partes ejecutivas. Estrategia omnicanal e integración de medios minoristas: Modernizar la combinación de medios equilibrando la aceleración digital con los canales tradicionales, aprovechando las eficiencias de RMN para ayudar a compensar los canales de alto valor con menor conversión, al mismo tiempo que se mantiene una cobertura completa del embudo a lo largo del recorrido del consumidor.

Modernizar la combinación de medios equilibrando la aceleración digital con los canales tradicionales, aprovechando las eficiencias de RMN para ayudar a compensar los canales de alto valor con menor conversión, al mismo tiempo que se mantiene una cobertura completa del embudo a lo largo del recorrido del consumidor. Inversión en talento y capacidades: Mejorar las capacidades de los equipos de marketing para aprovechar eficazmente los datos analíticos y las herramientas de IA a fin de poder tomar decisiones de manera ágil y mantener un crecimiento sostenido de la marca, incluso en medio de presiones económicas.

En conjunto, estas áreas de interés dejan a los directores de marketing en una posición que requiere ir más allá de la eficiencia y lograr una resiliencia a largo plazo para impulsar tanto el valor de la marca a futuro como los resultados empresariales cuantificables en el corto plazo.

La integración de inteligencia artificial y estrategias basadas en datos no solo da respuestas a las restricciones presupuestarias, sino que también ofrece un enfoque proactivo para alcanzar un crecimiento sostenible en un entorno económico complicado.

Descargue el informe para obtener información detallada y orientación para directores de marketing.

Nota para editores:

Personal ejecutivo de NIQ, incluida la directora de Comunicaciones y responsable del Centro de Excelencia Global de Marketing de NIQ Marta Cyhan-Bowles, disertarán sobre los resultados del informe CMO Outlook para 2026 en la Cumbre del Consejo de Directores de Marketing de The Wall Street Journal el 19 de noviembre de 2025, en una sesión titulada “From Data to Decisions: The CMO’s ROI Reckoning.” (De los datos a las decisiones: Cómo pueden calcular el retorno de inversión los directores de marketing).

El informe CMO Outlook para 2026 destaca el compromiso de NIQ con proporcionar información útil para ayudar a las marcas a navegar por un panorama mediático y tecnológico en rápida evolución. Mediante la integración de análisis avanzados con The Full View™ del comportamiento de los consumidores, NIQ proporciona a los directores de marketing las herramientas necesarias para medir lo que realmente importa y actuar con confianza.

Acerca del informe:

El informe CMO Outlook: Guide to 2026 (Perspectivas de la dirección de marketing: Una guía para 2026) de NIQ se basa en una encuesta realizada a más de 250 directores de marketing y responsables sénior en la toma de decisiones de marketing de empresas líderes de diversos sectores y regiones. La encuesta abarca 14 países que representan a Asia y el Pacífico, Europa, América Latina y América del Norte. Los líderes de marketing se definen como directores de marketing o responsables de marca, directores o vicepresidentes de marketing, responsables de operaciones de marketing, de marca o de experiencia del cliente.

Acerca de NIQ:

NielsenIQ (NIQ) es una empresa líder en inteligencia de consumo que ofrece la visión más completa del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. Nuestra presencia global abarca más de 90 países, lo que supone aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de $7,2 billones en gastos de los consumidores a nivel global. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre los consumidores —que se entrega mediante análisis avanzados en plataformas de última generación— NIQ ofrece The Full View™.

Para obtener más información, visite niq.com.

