Los desarrolladores multiplataforma tendrán un control total sobre la distribución de juegos gracias a las nuevas funciones de Xsolla Publishing Suite

Xsolla Publishing Suite ayuda a los estudios a gestionar sus plataformas de marca

A medida que los costes de desarrollo y comercialización siguen creciendo, los desarrolladores y editores buscan nuevas fuentes de ingresos que aporten grandes márgenes para complementar sus estrategias existentes en Steam, Epic y consolas. El excelente posicionamiento de Publishing Suite permite ayudar a los equipos a conseguir una monetización directa al consumidor, independientemente del género, el tamaño y la etapa del ciclo de vida del juego. Con un control total sobre la distribución, los canales de venta y la participación de los jugadores, los estudios pueden adaptar la experiencia a cualquier modelo de negocio o caso de uso.

Las actualizaciones más recientes de Xsolla Publishing Suite mejoran aún más su valor tanto para juegos free-to-play (F2P) como buy-to-play (B2P), acelerando el tiempo de comercialización, simplificando las operaciones, añadiendo capacidades avanzadas de LiveOps y una mayor satisfacción del jugador.

Monetización más rápida para juegos F2P

A partir de ahora, los juegos free-to-play se pueden empezar a vender fuera de las plataformas tradicionales en cuestión de días, reteniendo más ingresos al tiempo que se mantienen los costes operativos contenidos. Con las herramientas Instant F2P Store Template y Multi-Page Site Creation, se puede crear rápidamente desde una tienda de una sola página hasta un portal web completo de varias páginas, personalizado con bloques sin código o SDK, todo ello respaldado por el soporte avanzado de LiveOps. Las funciones avanzadas de LiveOps, como las ofertas personalizadas, las promociones segmentadas y los programas de fidelización a medida que recompensan las compras, transforman su tienda en línea en un potente motor de crecimiento del valor de vida los clientes, abriendo así nuevas fuentes de ingresos directos.

Mayor alcance para los juegos Premium e híbridos

Los juegos híbridos y de pago ahora podrán llegar a más jugadores, ampliando con ello el embudo y reduciendo las barreras de entrada. La integración de Cloud Gaming permite además disfrutar de una experiencia "Jugar antes de comprar" fluida en cualquier sitio web, lo cual facilita a los jugadores explorar el juego antes de decidirse a comprarlo. Al mismo tiempo, el juego inmediato con descarga progresiva (impulsado por ROCKITPLAY FastStart) permite a los usuarios entrar en el juego nativo con tan solo un 1 % de progreso en la descarga del paquete, aumentando con ello significativamente la conversión del juego. La distribución a través de Epic Games entrega los juegos directamente a las cuentas Epic de los jugadores, agilizando el cumplimiento y eliminando el riesgo de fraude.

«Con Xsolla Publishing Suite, damos respuesta al dilema de crear o comprar al que se enfrentan los editores día tras día», afirma Chris Hewish, presidente de Xsolla. «Es una solución de extremo a extremo que permite a los desarrolladores tomar el control de su distribución al tiempo que ofrecen una experiencia moderna y basada en datos para sus jugadores».

