Los desarrolladores móviles ya pueden controlar mejor sus ingresos, la propiedad de sus datos y las capacidades directas al consumidor con las nuevas funciones de la tienda Web líder de Xsolla

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa líder mundial en comercio de videojuegos, ha anunciado actualizaciones muy importantes en su solución líder de tienda Web para juegos móviles, una solución modular con la que los desarrolladores móviles pueden generar rápidamente tiendas directas al consumidor en cuestión de minutos o crear escaparates totalmente personalizados, con funciones avanzadas.









Los desarrolladores afrontan costes de adquisición de usuarios y gastos de desarrollo cada vez mayores, normativas variables entre regiones y tarifas elevadas dentro de las aplicaciones y en ese sentido, Xsolla Web Shop ofrece una ventaja estratégica: una forma sencilla de convertir a los jugadores en clientes de pago, retenerlos durante más tiempo, ampliar la monetización por fuera de las plataformas y operar LiveOps con más automatización y menos gastos generales.

Principales ventajas de las nuevas funciones “plug-in” de Xsolla Web Shop, que son muy fáciles de instalar:

Operaciones automatizadas y simplificadas. Reducen los gastos generales operativos hasta en un 50 % al sincronizar el catálogo en tiempo real, usar paquetes dinámicos y la importación JSON optimizada.

Reducen los gastos generales operativos hasta en un 50 % al sincronizar el catálogo en tiempo real, usar paquetes dinámicos y la importación JSON optimizada. Mayor retención y valor de la vida útil del cliente. Aumenta la retención de los jugadores más de un 15 % y el ingreso promedio por usuario pagador, más de un 20 % con funciones diseñadas para que los usuarios vuelvan: Cadenas de ofertas adaptativas que evolucionan con cada compra, para mejorar la satisfacción y aumentar el gasto. Suscripciones que generan beneficios recurrentes y valor a largo plazo. Un bot para Discord que lleva las capacidades comerciales directamente a los servidores de Discord para reflejar la experiencia de la tienda web en los mensajes y canales del servidor. Marketing social que recompensan a los jugadores por visitar un servidor de Discord, ver un vídeo de YouTube y compartir los eventos. Más conversiones: Aumento de más del 30 % en las conversiones gracias a las notificaciones push PWA mejoradas para el navegador, que vuelven a atraer a los jugadores con alertas de eventos, ofertas temporales y mensajes personales, directamente en su navegador.

Aumenta la retención de los jugadores más de un 15 % y el ingreso promedio por usuario pagador, más de un 20 % con funciones diseñadas para que los usuarios vuelvan: Márgenes más amplios con Buy Button*. Se gana hasta un 25 % más de margen en las transacciones de iOS en EE. UU. al permitirles a los jugadores pagar directamente desde su juego a través de un navegador con un proceso de pago sencillo y con un solo clic.

Se gana hasta un 25 % más de margen en las transacciones de iOS en EE. UU. al permitirles a los jugadores pagar directamente desde su juego a través de un navegador con un proceso de pago sencillo y con un solo clic. ROI optimizado con la cobertura más amplia de socios de medición móvil (mobile measurement partners, MMP) . Se integra a la perfección con Appsflyer, Adjust (ya disponible) y Singular (próximamente), para una mejor atribución, optimización de campañas y seguimiento del rendimiento.

. Se integra a la perfección con Appsflyer, Adjust (ya disponible) y Singular (próximamente), para una mejor atribución, optimización de campañas y seguimiento del rendimiento. Plazo de comercialización más breve. Reduce un 50 % el plazo de comercialización, con una tienda web totalmente personalizada y sin código, creada a partir de bloques, widgets y módulos personalizados, con la flexibilidad de Headless Storefront SDK.

Para consultar la lista completa de las nuevas funciones y mejoras, consulte nuestras Notas de la versión.

“Con las nuevas actualizaciones de la tienda web, les damos a los desarrolladores una extensión potente de su monetización dentro del juego”, ha asegurado Chris Hewish, presidente de Xsolla. “Fue diseñada para rendir, creada para LiveOps y alineada con las últimas dinámicas del mercado. No se trata solo de generar ingresos a largo plazo, sino de operar con más inteligencia y maximizar la relación con los jugadores”.

Habiendo implementado más de 600 tiendas web en todo el mundo, los socios de Xsolla han demostrado de forma conjunta su eficacia a la hora de ampliar las ventas directas y generar fuentes de ingresos duraderas fuera de los ecosistemas tradicionales de las tiendas de aplicaciones. Las nuevas actualizaciones de Xsolla Web Shop les dan a los estudios una forma todavía más rápida y fluida para obtener ingresos más sustanciales y a largo plazo, y al mismo tiempo, conservar un porcentaje mayor de cada dólar que ingresa.

Con este lanzamiento, Xsolla posiciona la tienda web y el flamante botón de compra para juegos móviles como una fuente de ingresos y un componente fundamental de la estrategia LiveOps y D2C de todos los juegos móviles.

Para saber más o lanzar su tienda web, visite www.xsolla.com/web-shop o consulte a un experto.

Para consultar la lista completa de las mejoras y las herramientas para desarrolladores, visite: xsolla.pro/rws25nextlevelwebshop

*Sentencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos con fecha 30 de abril de 2025

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa especializada en comercio de videojuegos, líder a nivel mundial, que cuenta con un conjunto de herramientas y servicios sólidos y potentes, diseñados específicamente para el sector. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de videojuegos de todo tipo de tamaños a financiar, comercializar, implementar y monetizar sus juegos a nivel mundial y en diversas plataformas. Siendo líder innovador en el comercio de los videojuegos, la misión de Xsolla es resolver las complejidades inherentes a la distribución, el marketing y la monetización a nivel mundial, para ayudar a nuestros socios a llegar a más zonas geográficas, generar más ingresos y establecer relaciones con los jugadores de todo el mundo. Constituida en Los Ángeles, California y con sede central en esa ciudad, cuenta con sucursales en Londres, Berlín, Seúl, Pekín, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal y otras ciudades de todo el mundo.

Para saber más, visite xsolla.com

