Los desarrolladores de juegos Unity ahora pueden habilitar la monetización directa al consumidor con el nuevo SDK de Xsolla

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio global que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, anuncia el día de hoy el lanzamiento de un SDK para Unity que amplía las capacidades de monetización para los desarrolladores que utilizan el motor Unity. Este nuevo SDK forma parte de la misión continua de Xsolla de desbloquear oportunidades de ingresos directos al consumidor en todas las plataformas (móviles, PC y web) sin necesidad de realizar trabajos complejos de backend.









Ya sea que estén creando un título para dispositivos móviles, un juego para PC o un juego que se encuentre basado en navegador, los desarrolladores de Unity ahora pueden integrar pagos, habilitar compras dentro del juego y crear tiendas personalizadas sin depender de plataformas cerradas. Con un tiempo de comercialización rápido, los desarrolladores pueden comenzar a vender directamente a sus jugadores y retener una mayor parte de sus ingresos desde el primer día, al mismo tiempo que mantienen la propiedad total de la experiencia de pago, los datos de los jugadores y la estrategia de monetización.

Entre las principales ventajas del SDK de Xsolla para Unity se incluyen las siguientes:

Integración directa con Unity: integra a la perfección pagos, tienda web y otras soluciones directas al consumidor en proyectos Unity con amplia compatibilidad de versiones.

integra a la perfección pagos, tienda web y otras soluciones directas al consumidor en proyectos Unity con amplia compatibilidad de versiones. Disponibilidad multiplataforma: admite la monetización en iOS, Android, PC y web con un SDK unificado.

admite la monetización en iOS, Android, PC y web con un SDK unificado. Experiencias de pago localizadas: ofrece más de 1000 métodos de pago en más de 200 regiones con un flujo optimizado para móviles y un sistema antifraude integrado, lo que elimina las complejidades del servicio de atención al cliente, las devoluciones y la gestión de impuestos.

ofrece más de 1000 métodos de pago en más de 200 regiones con un flujo optimizado para móviles y un sistema antifraude integrado, lo que elimina las complejidades del servicio de atención al cliente, las devoluciones y la gestión de impuestos. Modelos de monetización flexibles: permite IAP, paquetes, flujos de compra personalizados y suscripciones dentro del SDK.

permite IAP, paquetes, flujos de compra personalizados y suscripciones dentro del SDK. Propiedad del desarrollador: ofrece un control total sobre los precios, las ofertas y las relaciones con los clientes sin restricciones de plataforma.

ofrece un control total sobre los precios, las ofertas y las relaciones con los clientes sin restricciones de plataforma. Lanzamiento global rápido: permite una rápida implementación en los mercados globales con una configuración mínima.

"Los desarrolladores de Unity superan cada día los límites de la creatividad y merecen la misma libertad en lo que respecta a la monetización", afirma Chris Hewish, presidente de Comunicación y Estrategia de Xsolla. "Nuestro nuevo SDK ayuda a los desarrolladores a llegar directamente a los jugadores, conservar más ingresos y operar según sus propios términos sin renunciar a la flexibilidad ni al alcance global".

El lanzamiento del SDK Unity de Xsolla subraya el compromiso de Xsolla de ofrecer a los desarrolladores soluciones de monetización flexibles, escalables y eficientes, ya sea que publiquen en dispositivos móviles, PC, la web o en todas las plataformas.

Para acceder al nuevo SDK de Xsolla para Unity, explore: https://developers.xsolla.com/sdk/unity/. Para obtener más información sobre el SDK de Xsolla para Unity, visite https://xsolla.com/unity.

Para obtener una lista completa de las mejoras y herramientas para desarrolladores, visite: https://xsolla.com/release-notes/august-2025#xsolla-unity-sdk.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los retos que son inherentes a la industria de los videojuegos. Desde empresas independientes hasta AAA, las empresas se asocian con Xsolla para que les ayude a financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Basada en la creencia en el futuro de los videojuegos, Xsolla está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Con su sede y constituida en Los Ángeles, California, Xsolla opera como comerciante registrado y ayudó a más de 1500 desarrolladores de juegos a llegar a más jugadores y hacer crecer sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para saber más, visite: xsolla.com.

