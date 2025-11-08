Los desarrolladores de juegos ahora pueden fortalecer la lealtad y la seguridad de los jugadores con el ecosistema fintech ampliado de Xsolla esta temporada navideña

La expansión de Xsolla Gold, el programa de fidelización Xsolla Pay y los tokens de red crean un marco unificado para transacciones seguras y gratificantes

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa global de comercio electrónico para videojuegos que ayuda a los desarrolladores a lanzar, expandir y monetizar sus juegos, anunció hoy la ampliación de su ecosistema fintech con una nueva gama de métodos de pago propios, justo antes de la temporada alta de ventas navideñas, cuando las transacciones se disparan. Contar con soluciones de pago confiables es fundamental para el éxito. Estas soluciones están diseñadas para ayudar a los desarrolladores a fidelizar a sus jugadores, reducir la fricción en las transacciones y ofrecer experiencias de pago seguras y confiables en todos los mercados globales.









A medida que la industria del juego entra en su temporada alta de gasto y se centra en mantener la fidelidad de sus jugadores, Xsolla sigue invirtiendo en innovaciones fintech que conectan todos los aspectos del comercio, las recompensas y la seguridad. El portafolio de pagos de Xsolla incluye las Tarjetas de Regalo Xsolla Gold (tanto físicas como digitales) y el Programa de Fidelización Xsolla Pay, diseñados para fortalecer la relación con los jugadores, promover pagos seguros y ofrecer mayor valor a los desarrolladores y sus jugadores. Además, Xsolla refuerza la seguridad de las transacciones mediante la implementación de Tokens de Red, una tecnología avanzada del sector que mejora la tasa de autorización de pagos y protege los datos confidenciales.

Las principales características de los nuevos métodos de pago de Xsolla incluyen:

Xsolla Gold: Xsolla Gold, la tarjeta de regalo de la marca Xsolla para usar en juegos, se expande a 10.000 tiendas minoristas en EE. UU., ofreciendo a los jugadores nuevas formas de regalar juegos y contenido dentro de los juegos estas fiestas. Esta expansión elimina la necesidad de que los desarrolladores creen sus propias tarjetas de regalo, convirtiéndola en la solución perfecta para regalar digitalmente a última hora. Xsolla Gold se expande internacionalmente. Anteriormente limitado a compras en USD, ahora se puede usar globalmente con conversión automática a monedas locales, lo que lo pone a disposición de jugadores de cualquier país y permite su uso en cualquier divisa.

Programa de fidelización Xsolla Pay: Integrado en Xsolla Pay, el sistema de pago acelerado de Xsolla, este programa de fidelización premia a los jugadores por cada compra realizada durante la temporada navideña, cuando el gasto y los regalos alcanzan su punto máximo. Al acumular puntos con cada transacción, se incentiva a los jugadores a regresar después de las fiestas, convirtiendo a los compradores ocasionales en clientes fieles. Para los desarrolladores, representa una oportunidad para capitalizar el aumento estacional de transacciones, fomentando la fidelización, la retención de clientes y el incremento de las compras.

Tokens de red: Sustituir los números de tarjeta por tokens seguros y de actualización automática de Visa y Mastercard ayuda a los desarrolladores a reducir el fraude hasta en un 30%. Las tasas de aprobación pueden aumentar entre un 3% y un 7%, y garantizan que los pagos recurrentes se procesen sin problemas, incluso cuando las tarjetas caducan o se reemiten. A medida que los jugadores aumentan sus gastos durante la temporada navideña, esta seguridad adicional garantiza experiencias de pago fluidas y seguras en todo el mundo.

“Estas innovaciones reflejan nuestro compromiso de construir una base de pagos confiable para el ecosistema global de juegos“, dijo Chris Hewish, presidente de Xsolla. “Al poseer y expandir nuestra infraestructura fintech, estamos permitiendo a los desarrolladores ofrecer experiencias fluidas y gratificantes que transforman las transacciones cotidianas en conexiones duraderas con los jugadores“.

Al desarrollar sus propios métodos de pago, Xsolla está avanzando en su visión a largo plazo de simplificar el comercio global de juegos, proporcionando a sus socios todas las herramientas que necesitan para conectar con más jugadores, generar ingresos sostenibles y ofrecer experiencias que mantengan a los jugadores comprometidos e inspirados.

Para obtener más información sobre los métodos de pago propiedad de Xsolla, visite: xsolla.pro/RNPM25

