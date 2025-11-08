Los desarrolladores de juegos ahora pueden captar una mayor demanda durante la temporada navideña con la cartera de pagos ampliada de Xsolla

MB Way, JKOPay, Paidy, Airtel Mobile Money, MTN Mobile Money, Paga, MVola, Spenn, Mercado Pago y transferencias bancarias en Nigeria ahora están disponibles a través de Xsolla

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa global de comercio electrónico de videojuegos que ayuda a los desarrolladores a lanzar, expandir y monetizar sus juegos, anunció hoy nuevos métodos de pago locales en mercados clave de Europa, Asia, África y Latinoamérica. Esta expansión, que coincide con la temporada alta de fiestas, ayuda a los desarrolladores a simplificar el proceso de compra y a convertir la demanda estacional en una interacción a largo plazo.









La expansión introduce 10 nuevas opciones de pago locales que se ajustan a la forma en que los jugadores ya pagan en sus mercados de origen, incluyendo:

“El éxito o el fracaso de los lanzamientos navideños se decide en el momento de la compra”, afirmó Chris Hewish, presidente de Xsolla. “Al incorporar los métodos de pago locales preferidos por los jugadores, desde monederos digitales en África y Latinoamérica hasta opciones de BNPL en Japón y monederos móviles en Taiwán y Portugal, ayudamos a los estudios a convertir la demanda navideña en relaciones duraderas con los clientes”.

En estas regiones, las billeteras móviles, los pagos bancarios y las opciones de crédito flexibles siguen superando a las tarjetas tradicionales, sobre todo entre los usuarios más jóvenes que priorizan el uso de dispositivos móviles. La integración con las infraestructuras locales ofrece confirmación instantánea, autenticación familiar y tasas de finalización significativamente mayores durante los periodos de mayor actividad durante las fiestas.

Para obtener más información sobre la cobertura de pagos ampliada de Xsolla y cómo habilitar estos métodos, visite: xsolla.pro/RNPM25

