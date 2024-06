Los demócratas estarían exigiendo que Joe Biden se retire de la carrera electoral

El debate entre los presidenciables Joe Biden y Donald Trump ha sido calificado como un desastre, sobre todo por la actuación del líder demócrata y actual presidente de Estados Unidos (EEUU).

Periodistas, analistas y expertos en política han coincidido en que Biden no puede continuar liderando la carreta electoral demócrata, ante la posibilidad de una inminente derrota en las elecciones a celebrarse en noviembre.

De acuerdo con el periodista de CNN, John King, desde los primeros minutos del debate Joe Biden generó pánico entre sus seguidores por su “pésima” reacción.

“Trump ha tomado el control del impulso de este debate, a pesar de mentir y vivir en una realidad alternativa, y Biden simplemente da la impresión de ser un saco de boxeo algo aturdido”, escribió en su cuenta de Twitter el editor de Bloomberg.

La mayoría de los analistas coinciden en que el gran ganador de la noche es el magnate estadounidense, quien a pesar de sus casos judiciales, no ha perdido popularidad.

En una encuesta desarrollada por CNN, cadena de noticias que moderó el debate, se revela que los ciudadanos dieron un mejor desempeño a Donald Trump frente a un Joe Biden “desastroso” y “débil”.

Al expresidente estadounidense se le acusa de mentir durante el debate, pero sus respuestas fueron contundentes, con un desempeño del 67% frente al 33% que alcanzó Biden.

Los resultados del 2024 sugieren un cambio con respecto a los alcanzados en el 2020, a pesar de que el debate fue caótico entre los candidatos. En aquel momento, Biden superaba a Trump en sus debates presidenciales.

Este año todo cambió, los ciudadanos perciben que el líder demócrata no tiene la capacidad de gobernante. “Un 57% cree que Joe Biden no tiene capacidad de liderar el país, y el 44% que no tienen confianza real en la capacidad de Trump para hacerlo.

Hasta el momento, ninguno de los dos candidatos logra una puntuación de confianza en el electorado.